另類失物？屯門巴士乘客1物遺座椅引哄動　網民籲認領：人命關天

價格貴過車費？有網民在屯門街坊群組發文，稱在巴士上發現失物，疑有人在座位上遺留安全套，笑言「66M下層往屯門方向，袋在我手」，叫物主聯絡取回。帖文令網民爆笑，指「人命關天」，若成功歸還，「可能就係因為佢冇咗2萬」，而且安全套價格不菲可能貴過巴士車費，又指一眼看上去像「出前一丁黑蒜麻油味嗰包粉」。



樓主上傳圖片，展示入屯門的巴士上有人遺留安全套。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，提及不關塞車事宜，照片所見，巴士座位上有1個黑色包裝的安全套，疑有人遺留，「66M下層往屯門方向，袋在我手，物主請喺半小時內PM我取回」。

網民爆笑指事件「人命關天」。（fb群組「屯門公路塞車關注組」圖片）

照片令網民爆笑，稱「人命關天，樓主好人好事」、「咩人會袋住一個condom 周圍走？」，而且初時一望認不出是安全套包裝，「以為係出前一丁黑蒜麻油味個包粉」。安全套價格不菲，網民覺得遺留在巴士上太蝕，「仆Ｘ跌咗嘢添，仲貴過程巴士錢」。

不少人想起《施政報告》提及向初生嬰兒派2萬元的生育津貼，打趣道失主已下決心生，「物主決定賺2萬而棄置，佢可能在車度掙扎要唔要2萬，留低套就係佢的決定」，如果樓主順利歸還，「可能就係因為佢冇咗2萬」。

（facebook群組「屯門公路塞車關注組」）