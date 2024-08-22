2男童失蹤母網上尋人！困𨋢11小時竟無人知　片段曝光揭超狂過程

原來孩子近在咫尺！馬來西亞有人母日前在網上發文，指兒子和朋友日前下午出門買糕點後，到晚上7時還未回家，家人四出搜尋並在網上發帖尋人。正當親友為孩子的安危心急如焚之際，殊不知2男童原來被困在大廈升降機內長達11小時，最終物業管理員發現後開門救人。



當地消防局指未有收到求助，消息指2男童困𨋢時曾用對講機求救，但無人回應，便索性躺在地下睡覺，幸好最終平安無事。男童母親後來發帖報平安，惟不少網民批評事件涉及嚴重物業管理問題，怒斥保安員沒理由長期不查看閉路電視。



2名男童失蹤期間，家長在網上發文尋子，呼籲網民留意。（fb截圖）

2男童出門買糕點後失蹤

馬來西亞傳媒報道，事發於吉隆坡八打靈高原某組屋，11歲男童的母親在社交平台發文，指兒子和10歲朋友在19日下午2時出門買糕點，惟遲遲未有回家。她表示兒子平日晚上7點前一定會回家，但等到晚上7時50分，一家人出門找到午夜都不見兒子蹤影。

原來2名男童出門被困在大廈升降機內，當地消防局指，2男童因升降機時出現故障被困，他們曾用對講機求救，但一直不獲回應。等到累了，2男童便決定躺在地上睡覺，直至有物管人員看到閉路雹視，發現男童被困後，終於開門將他們救出，事件中消防局未接到求助。

閉路電視拍到，2名男童在求救無門後，決定躺下睡覺。（CCTV片段截圖）

最終是物管人員查看閉路電視，才留意到2名男童被困在升降機內。（CCTV片段截圖）

男童獲救後極度飢餓和口渴

消防局翻查大廈的閉路電視，拍到2名男童在升降機內躺下睡覺，幸好都是安全獲救。男童母親隨後再發文，交代兒子平安回家，他們是在20日凌晨1時才被發現，即被困在升降機內長達11小時，他們都沒有受傷，但是極度飢餓和口渴，身體較虛弱。

網民大呼事件可怕，「我被困電梯5分鐘已無法呼吸，被困幾小時怎受得了」，當地網民指，可能很多人見到升降機壞了就不會等待並轉搭其他升降機，導致無檢查裏面是否有人被困。不少人批評物管人員太遲看閉路電視，為何沒人發現，「管理部門負責人需要負責」、「電梯的維護如何處理?」，質疑電梯有故障，涉及安全問題。

（綜合）