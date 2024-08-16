新人路軌拍婚照！聞鳴笛催趕仍「慢慢行」　連累火車急停引網怒

為了拍攝美美的婚照，可以去到幾盡？馬來西有新人於某著名橋樑的路軌拍攝婚照，碰巧遇到火車經過，雖然火車早已鳴笛示意他們離開，但兩人動作慢條斯理，最終火車駛至時被迫停下。當地網民斥責二人舉動自私，兼罔顧自身安全，「慢慢走就算了，還在笑什麼？」、「你需要走到那麼裏面去嗎？在前面拍照就夠了」，並呼籲「這已經算是非法侵入，希望當局對他們採取行動」。



馬來亞鐵道公司（KTMB）事後發出聲明，提醒民眾在火車鐵軌拍照，或拍攝影片皆屬違法行為，而且所有鐵軌區域均為禁區，「根據《陸路公共交通法》第 126 條，違者可能會面臨法律訴訟，同時被處以罰款500令吉（下同，約880港元）」。



馬來西亞有準新人在路軌拍攝婚照，連累火車被迫停駛遭斥自私。（「update11111」X影片截圖）

馬來西亞媒體報道，當地1對準新人到位於吉蘭丹州的基里瑪橋（Guillemard Bridge）拍攝婚紗照，剛巧遇到火車駛至，兩人被催促離開時行動緩慢，火車被迫停駛。從網上流傳的片段可見，事發時火車發現該對新人站在路軌上，從遠處已經開始鳴笛，示意他們盡快離開，左方1名手持相機男子，相信為同行攝影師亦加緊腳步離開，不過該對新人卻「慢吞吞」，火車駛至他們身後仍未能離開路軌範圍，最終火車被迫停下，以等待兩人離開軌道。

許多網民批評片中新人罔顧自身安全，「看了冒冷汗」、「慢慢走就算了，還在笑什麼？」、「你需要走到那麼裏面去嗎？在前面拍照就夠了，為自己的生命着想吧」、「幸好火車開得慢，不然很難停下來」、「為了一張紀念照片寧願去死，真的愚蠢至極」。另有留言認為新人舉動自私，影響火車行駛，促請有關當局採取行動，「這已經算是非法侵入，希望當局對他們採取行動」，同時建議鐵路公司應要在路軌附近張貼禁止侵入的標誌，以作警告。

馬來亞鐵道公司發聲明，提醒在火車鐵軌拍照或拍攝影片皆屬違法行為，違者可被罰款500令吉。（「FB＠KTM Berhad」截圖）

基里瑪橋是馬來西亞最古老的鐵路橋之一，加上其獨特的橋樑設計，成為不少攝影愛好者，以及遊客前去拍攝的熱門地點。馬來亞鐵道公司（KTMB）亦有關注事件，該公司於8月5日在 facebook 官方帳號發出聲明，提醒民眾在火車鐵軌拍照，或拍攝影片皆屬違法行為，又指出所有鐵軌區域均為禁區，「根據《陸路公共交通法》第 126 條，違者可能會面臨法律訴訟，同時被處以罰款500令吉」。

（綜合）