車廂滿座！女童哭鬧撞門要陌生人讓座　台媽咁教育：沒位子你就站

育兒向來非易事。近日台灣1名媽媽在網上發帖，指帶年幼女兒坐捷運，當時車內已坐滿乘客，而女兒竟要陌生人讓座，甚至在車廂內哭鬧尖叫。雖有好心人打算讓座，但這名媽媽為教育女兒「不想讓孩子養成哭鬧就有位子的機會，憑什麼人家坐的好好的要讓你」，因此拒絕好心入的讓座。台媽為免女兒哭喊聲影響他人，決定帶女兒在下個車站落車，讓她在月台哭夠冷靜下來再繼續坐車，其間女兒情緒失控，一度狠撞月台安全閘門。台媽一直陪在女兒身旁進行教導，最後女兒亦冷靜下來，坐車時沒再要求陌生人讓座，其教育方式在網上引起熱議，網上有支持的聲音，亦有反對的言論。



台灣1名媽媽發帖指帶年幼女兒坐捷運，女兒竟要陌生人讓座，甚至在車廂內哭鬧尖叫。（電視劇《寶寶大過天》劇照）

該名台灣媽媽日前在社交平台Threads發帖，講述年幼女兒在捷運車廂要人讓座，她為教育女兒而採取了一系列措施。她表示，當日列車上已經坐滿了乘客，女兒上車後就指着1名陌生人的座位說要坐，而旁邊1名婆婆看到後，便打算讓座給女童。樓主即時道謝並拒絕，同時教導女兒「沒位子你就站」。

然而，列車行駛期間，女兒一直在車廂四處尋找空位，影響到不少乘客。樓主見狀只好勉力將已經16公斤重的女兒抱起，避免影響他人。然而女兒被抱起後便開始嚎哭尖叫，由於實在太吵了，樓主便教女兒要向車廂內的其他乘客道歉，並在下一站下車帶女兒去月台上冷靜。

樓主透露，不想女兒養成哭鬧就有位子的習慣，同時也不想讓人覺得家長沒好好教育孩子。（電視劇《寶寶大過天》劇照）

到了月台後，女兒又哭喊「要上車、要搭捷運」，甚至在列車駛離車站後，猛地撞向月台旁的安全閘門，引得月台上的保安員前來制止。樓主一直陪在女兒身旁進行教導，等到下一班列車進站後，女兒有冷靜下來，她們便重新上車。不過車上同樣沒有座位，樓主蹲下去堅定地對女兒說哭鬧的後果，「反正你再哭，我可以每一站都帶你去月台哭」。而女兒也知道不對，便搖頭示意不會哭鬧。到後來就算車廂有空座，她也請女兒一起站著，不可坐下。

樓主透露，過往已經教導過女兒很多次，就算車上沒有空座也不要緊，站着就好了，「不想讓孩子養成哭鬧就有位子的機會，憑什麼人家坐的好好的要讓你」。同時，她也不想讓人覺得家長沒好好教育孩子，她指留意到「候車的時候其實就感受得到年輕人對孩子的不友善」，她能理解，也試圖讓孩子不要影響到他人。

事後，她亦將途中拍下的女兒哭鬧影片給女兒看，見女兒嫌太嘈便掩上耳朵，樓主乘機問女兒「你自己都覺得吵了別人怎麼辦」。她希望孩子明白在公眾地方吵鬧會影響他人，而女兒也覺得不對，「開始有點羞恥心」。樓主亦稱讚女兒之後再上車有聽話忍耐，並承諾翌日會再帶她坐捷運，而女兒「看起來滿開心的」。

樓主對女兒的教育方式在網上引起熱議。（電視劇《寶寶大過天》劇照）

帖文在網上引起極大迴響，網民就樓主對女兒的教育方式意見不一，有部份人反對，亦有人支持。反對者認為樓主不夠諒解年幼的女兒，「她已經情緒到頂了，應該有位置就讓她好好休息」、「小孩有做錯事嗎？為什麼要罰站」、「對於教養上雖然讓人感覺不舒服，但只能說尊重」、「你將自己的價值觀強加於孩子身上，然後發文覺得自己好棒棒，育兒有方」。

不過，更多網民認為樓主已經盡力在教育女兒，又指教育應趁早做起，「我覺得這位媽媽很棒，也很努力在教育自己的小孩」、「教育小孩不要覺得『哭鬧就有糖吃』沒什麼問題吧？都已經做到撞閘門這種危險行為了，本來就應該有相對嚴肅的處理方式」；亦有人表示「看到有些人說沒尊重孩子的價值觀，這樣的小小孩在生活常規上完全尊重他，讓他自由發揮，那才是不負責的態度」、「我是超級討厭孩子吵鬧的人，但如果是像原PO這樣直接教育女兒的，我會試著理解」。

（Threads）