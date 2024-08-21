麥當勞請燒味師傅？求職網站截圖瘋傳月薪達呢個數　網民估真相咁

麥當勞請燒味師傅？有網民發現求職平台出現1則招聘廣告，顯示麥當勞聘請燒味師傅，工作地點位於屯門，每周工作4至5天，月薪有18,500元至20,000元，不少網民聯想到麥當勞可能將有新產品，「準備出叉雞堡？」、「叉燒McGriddles」、「燒鴨麥旋風」。雖有網民提醒可能是有員工飯堂請人，但相關招聘期廣告於短時間內已下架。據了解，該則廣告與麥當勞無關，而不少網民推測是資料出錯，「Agent落錯嘢啫」，更指麥當勞的英文正確串法是「McDonald's」，而非招聘廣告中的「Mcdonalds」。



網傳麥當勞招聘燒味師傅，網民亂猜將有燒味相關的新產品。（資料圖片）

有網民日前在連登及高登討論區發文，發現有求職平台1則招聘，為「Mcdonalds」（麥當勞）聘請全職燒味師傅，地點為屯門，屬中級階層，月薪為18,500元至20,000元，空缺為1人，每周工作4至5天。

網傳麥當勞招聘燒味師傅，有網民認為只是輸入資料出錯。（網上圖片）

帖文令不少人聯想到麥當勞可能有相關產品推出，「叉燒McGriddles?」、「仲諗住有麥切雞」、「我要Mac 牛河」、「準備出叉雞堡？」、「叉燒漢堡」、「燒鴨麥旋風」、「叉燒漢堡、麥切雞、加大轉例湯梳打」、「叉雞巨無霸」、「乳豬柳強」，而現時內地麥當勞亦有提供粥品。

不過，許多網民懷疑這則招聘廣告是有員工飯堂聘請燒味師傅，「總部員工飯堂」、「工作職責，屯門學校飯堂急請燒味師傅，5天工作，休星期六日」，惟有留言提到麥當勞總部並非位於屯門，而相關招聘已在短時間內下架，相信只是輸入資料出錯，「麥當勞英文正確串法唔係『McDonald's』咩？如果係真嘅麥當勞出呢則廣告嘅話都幾兒戲喎」、「Agent落錯嘢啫」。

（綜合）