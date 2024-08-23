訂座食放題慶生！公審侍應未及時「上蛋糕」　港女1句話捱轟西客

不少港人都喜歡光顧放題餐廳，甚或於餐廳內為親朋慶生。日前就有港女趁家人生日，致電某日式放題餐廳訂座，餐廳表示會於當天送上1個生日蛋糕。不過她事後不滿大呻，直至離座前15分鐘仍未見有侍應送上蛋糕，遂詢問店員，卻被對方以無禮的態度回覆，「你要同我哋講，要叫起㗎喎」，她質疑「無諗過個蛋糕要叫起」。後來餐廳終於在其離座時間送上蛋糕，但有職員不時抱怨「話我哋阻住佢」，又要求樓主家人協助「遞碟」以清理枱面，之後亦不准她們帶走蛋糕享用，感嘆「好地地一個生日俾佢搞到咁掃興」。



帖文引來兩派看法，有網民直斥樓主是「西客」，「食放題唔主動出聲，唔通要人哋Mon住你幾時要」、「點知你蛋糕係咪for surprise，一陣唔講就送上嚟咪又俾人X多鑊」；有人則指出餐廳職員態度和處事手法有待改善，「就算個客麻煩到你，做服務（業）都唔應該咁態度」、「明知個客留咗蛋糕，點解1個鐘頭後唔主動問個客？」。



有港女於某日式放題餐廳為家人慶生，公審侍應未及時送上蛋榚惹議。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

「真係癲㗎喎」，該港女在 facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」不滿發文，指由於有家人生日，所以致電某日式放題餐廳訂座，並告知對方當天有人生日，餐廳表明會為其預留1個蛋糕。

她指當天入座時間為晚上6時45分，餐廳設2小時任食，即是應於晚上8時45分離座，但直至8時30分，樓主見餐廳仍未送上蛋糕，便向侍應查詢，不料對方以「又惡又西」態度稱「你要同我哋講，要叫起㗎喎」。

樓主致電放題餐廳訂座時，對方只表明會送蛋糕，並無要求她主動向職員示意上桌。（網上圖片）

樓主無奈表示，「無諗過個蛋糕要叫起」，事關訂座時餐廳只表明會送蛋糕，並無要求她需主動向職員示意上桌，加上她入坐時，亦見到對方有為她們一枱標記需要附送蛋糕。她續稱，之後已即時通知侍應送上蛋糕，可惜「（蛋糕）一路都無嚟」，她於是再次催促另一侍應姐姐，對方卻回覆，「你夠鐘㗎啦喎，唔知起唔起畀你」。

最終侍應於8時45分，即樓主原應離座時間送上蛋糕，但樓主形容職員態度「好晦氣」，「一邊放低蛋糕，一邊X話我哋阻住佢」，更要求樓主家人協助遞上枱面碗碟，協助清理枱面，不滿斥「真係污糟碟同個蛋糕擦身而過」。樓主雖然有不斷向侍應表示抱歉，但對方仍喃喃自語地抱怨，樓主家人知道已夠鐘需要還枱，遂禮貌詢問對方可否拿走蛋糕，卻遭決絕態度回覆「梗係唔得」，故苦呻「好地地一個生日俾佢搞到咁掃興」。

樓主認為餐廳早已知道她們當天是慶生，質疑「無諗過個蛋糕要叫起」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

帖文惹來網民兩極看法，當中不少留言反指樓主是「西客」，「你當侍應係你心裏面條蟲？」、「食放題唔主動出聲，唔通要人哋Mon住你幾時要」、「如果唔叫起，佢鍾意幾時上就幾時上，會唔會阻住食其他嘢？」、「以為生日大晒」、「佢又唔知邊位係主角 ， 亂咁問都尷尬」、「點知你蛋糕係咪for surprise，一陣唔講就送上嚟咪又俾人X多鑊」、「人哋招呼咁多枱，真係唔包記得你枱有蛋糕」。樓主之後回覆眾人，質疑「咁我搭半（30分）想食佢又唔起？」，有人解釋放題餐廳大多於離座前半小時截單，「你8點半先講，基本截咗單」。

惟有人覺得餐廳職員態度有待改善，「貼錢買難受」、「就算個客麻煩到你，做服務（業）都唔應該咁態度」。有自稱曾任職餐飲業的網民認為，餐廳都有責任提醒客人，「係唔係應該個客入席時提一提佢，要佢自己出聲上蛋糕？明知個客留咗蛋糕，點解1個鐘頭後唔主動問個客？」、「我以前做侍應，寫定張紙喺櫃頭幾點要出蛋榚，出遲咗人哋唔走係自己衰」、「俾多15甚至30分鐘有幾大影響？唔明點解要做到咁死，人哋慶生食到一肚氣真係永世唔會回頭，為30分鐘吉枱，值咩？」。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）