屋外驚見巨型蜂巢！港男急問：咩蜂？　網民猜這惡蜂　最終咁解決

夏天昆蟲多是常事，但如果屋企窗外有巨型蜂巢，就要小心處理！有港男在網上分享，由於好久沒有抹窗，早前準備抹窗打開窗簾，驚見一個巨型蜂巢掛在窗外，不禁問：「咩蜂嚟㗎？」他立即通知管理公司處理，對方稱會找滅蟲公司清理。



帖文引來不少網民留言，指看來是好惡的胡蜂（又稱虎頭蜂）的巢，但認為毋須太擔心，「正常白色係蜂BB，空窿即已經孕育成蜂走咗」、「個巢已經爛哂啦，應該無乜蜂」。



樓主準備抹窗打開窗簾，驚見一個巨型蜂巢掛在窗外。（Facebook圖片）

有港男早前在Facebook群組「香港滅蟲關注組」中發文及相，他指自己好久沒有抹窗，早前準備抹窗打開窗簾，驚見一個巨型蜂巢掛在窗外，不禁驚叫「咩蜂嚟㗎？」。他立即通知管理處，對方找滅蟲公司清理，「管理處搵咗人，過幾日嚟整，希望到時唔好搞到飛晒入屋」。

帖文一出引來不少網民熱議，有人認為看來是好惡的胡蜂（又稱虎頭蜂）的巢，但認為毋須太擔心，「正常白色係蜂BB，空窿即已經孕育成蜂走咗」、「個巢己經爛哂啦，應該無乜蜂」。

早前有網民發布住所窗外大蜂巢相片。（「danielle_cc_410」Threads圖片）

香港常見蜂類。（食環署圖片）

有人認為幸好管理處願意處理，「好彩管理處會搵滅蟲公司搞」、「胡蜂針到人管理處好大鑊」，更有人建議「睇多兩日有冇回頭蜂！唔好畀佢哋再次造巢」。有人不解「點解而家好似成日都有蜂巢生喺民居」。

蜂群為「異腹胡蜂」，多於5至7月間出沒築巢，故這段時期會較常見，而蜂巢多見於外牆窗口左右或冷氣機底。異腹胡蜂一般不會主動攻擊，但如果距離太近或被騷擾便會發起攻擊。