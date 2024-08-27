「私家車閘停警車」影片瘋傳！司機違規轉彎斷正　網民：自投羅網

駕駛汽車轉彎前應理看清楚燈號，但近日網上流傳行車記錄儀（車cam）影片，顯示有白色私家車違規轉向，誰知竟迎面駛向警車，當場斷正！警車被迫停下後，即亮起警號追上白色私家車。不少網民看完影片後都狂嘲白色車司機，「呢啲真的抵X死」、「自投羅網」、「夠膽死閘停阿sir架車」。



網上流傳車cam片，顯示有白色私家車違規轉向閘停警車。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

有網民將該段車cam片上傳至Facebook「車cam L（香港群組）」，從影片左下角時間所示，事發於8月22日上午8時33分左右。當時片主跟在1輛警車後方來到路口，等到容許直行的綠燈訊號亮起時，片主這側的車輛全都起步向前直駛，而右側路段汽車亦如貫起動，向相反方向駛去。

然而，右側1輛本應直行的白色7人車卻違規，突然轉彎駛到片主這側路段。片主等人的車輛全被白色私家車擋在馬路中央，最前方的警車亦被迫停下。白色7人車違規轉彎斷正，隨後警車亮起警號，向白色私家車駛去，影片至此結束。

車cam片引起網民熱議，不少網民留言狂嘲白色私家車閘停警車行為「抵死」，「呢啲真的抵X死，俾阿sir釘牌都無嘢好講啦」、「自投羅網」、「夠膽死閘停阿sir架車」、「真係目中無人」、「最作死時機」。另有網民就相當好奇白色車司機會受到什麼處分，「罰錢事少，扣5分嘅大X鑊」、「衝紅燈+老不（老危）+？」、「560、扣5分，閘車不小心駕駛」。

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