搵老婆？外籍男跟蹤2名女司機　威脅開車門終被捕　犯案內情曝光

找老婆要這樣做？馬來西亞接連有2名女司機報案，稱遭1名外籍男駕車跟蹤騷擾，更威脅她們要打開車門，女事主上傳車cam片，顯示拍到身穿紅衣的外籍男趴在後座車窗上，貼着玻璃看向車內小孩，又威脅女司機開車門，事主只好報警將外籍男嚇退。



警方調查後證實2宗案均是相同外籍男子所為，隨即將他拘捕，男子解釋因妻子離家，他才會外出隨機攔車「搵老婆」，而驗尿結果顯示他曾吸毒，而且更屬逾期居留，案件將依危險毒品令及移民法令調查。



女事主被１輛紅色車尾隨，對方跟到去她住所附近。（fb影片截圖）

外籍男頭貼近車窗看後座小孩

事發於馬來西亞新山，有名巫裔女子上傳車cam片至社交平台，指本月21日上午10時許，她被1輛紅色私家車跟蹤到家門口。女子上傳了2段影片，第1段拍到有輛紅色車尾隨她的車，當時車上載有小孩，當停車後，紅色車慢慢駛近。第2條片拍到，身穿紅衣的外籍男從車窗看着後座，把手放在車窗上，然後把頭貼玻璃近望着後座的小孩，隔了一會他駕車離開。

影片見到外籍男子拍打車窗，又貼近玻璃看車內小孩，並威脅女司機開車門。（fb影片截圖）

女鄰居被同一男子跟蹤

樓主表示，當時外籍男威脅她開車門，她即表示要報警，對方才肯離開。未料翌日早上7時，樓主再發現該男子駕車到她家門，停下觀察其住所，完全不知其目的。隨後女事主的鄰居亦上傳片段，指遇上同1名男子，從柔佛巴魯蘇麗雅花園一直跟蹤到郊外嶺，同樣要求她開車門。

女事主翌早又在家門外發現該名陌生男的座駕，對方駕車到來恐圖謀不軌。（fb圖片）

驗尿結果對毒品呈陽性反應

當地警方指，昨日接報後隨即以涉嫌跟蹤及騷擾2名女司機為由，拘捕35歲外籍男子，他承認跟蹤，又解釋自己因為妻子離家，才會在出門隨機攔車，「看車內是否有妻子，並問妻子下落」。涉案外籍男沒案底，但驗尿結果對毒品呈陽性反應，警方又發現他屬逾期逗留，將援引移民法令及危險毒品令調查。

（綜合）