揭主管「穿櫃桶底」多錢到買樓　打工仔舉報結果無效　網民教絕招

發現主管「穿櫃桶底」應怎辦？有打工仔發現店舖主管持續「穿櫃桶底」幾年，收款後暗地用員工優惠入單以賺取差價，其店舖的月營業額可達100萬元，質疑對方賺到的錢可能比月薪還多，甚至「買咗樓㖭呀」。他曾就事件向區經理投訴，未料對方叫他拍攝證據，由於家人勸阻，最終他未自行蒐證。不少網民認為;公司要調查一定會查到，建議樓主匿名向更高層舉報，但亦提醒「搵定工啦 」、「公司冇其他人知？唔舉報等於縱容」。



打工仔發現公司主管「穿櫃桶底」，不忿下決定向上層舉報，未料竟叫他自行拍照蒐證。（《反起跑線聯盟》劇照）

以員工價購貨可獲5折

樓主在香港討論區以「如果你公司阿head穿公司櫃桶底，你會點做？」為題發文，稱朋友所任職的公司，店舖主管已經持續「穿櫃桶底」幾年，「因為會留Cash單，例如佢就會將啲正價單入員工coupon，變5折，咁佢就袋個差額落袋」。

打工仔向區經理報告，未料對方叫他拍攝證據。（《IT狗》劇照）

賺取差價或比薪金更多

朋友發現主管每天都會這樣賺取差價，懷疑對方賺到的錢甚至會比本身月薪更多，「我個frd（朋友）話佢買咗樓㖭呀」。他曾向區經理報告事件，未料區經理反而要求他拍攝證據再提交，惟因為家人不停勸阻，朋友未有自行搜證，最終不了了之，「我哋懷疑唔知區經理係咪有份分錢，佢阿head穿櫃桶底係佢哋舖頭公開嘅秘密」。

樓主直言事件聽到他心理不平衡，認為主管應以此獲利甚多，據其朋友透露，該舖每月營業額可達100萬元，「大家都係做嘢，點解你可以偷錢偷到可以買樓，我就拎得嗰份糧」，建議朋友向更高層人士告發，甚至想自己發電郵去該公司揭發事件。

網民籲匿名舉報及搵定後路

網民力撐繼續舉報，「有證據就舉報」、「梗係篤佢背脊啦」、「如果驚，就匿名信去總公司，俾多幾個部門」、「今時今日，只要有入單，條數就有得跟，除非賴係俾人偷」、「報ICAC」，而且事件也可能影響自己收入，「如果係收店佣嘅，咁樣係會影響到你嘅收入，一定舉報」。亦有人提醒，如果要繼續告發主管，事主也應想好後路，「你分區講咗， 叫你影證據，可能佢自己都有份袋，樓主搵定工啦，畀你發現咗隨時雞咗你都仲得」。

網民認同應繼續向上層舉報，但同時提醒事主應「搵定工」。（《我們與惡的距離》劇照）

異常多員工折扣成可疑點

也有網民認為，「似係濫用員工福利多啲，呢啲算係管理上嘅問題」，而且公司會計沒理由無發現，又質疑「入得機，就會知道嗰間分店有異常多員工折扣，無人會問？公司營運部個個發緊夢？」、「如果有員工折扣嘅公司都係大公司／集團，收銀位無理由無CCTV，點會要員工拍片來做證據」。亦有留言好奇，為何樓主要幫忙發電郵揭發事件，笑言「佢個fd（朋友）可能係佢自己」。

（香港討論區）