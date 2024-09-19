驚！豐滿女上身這樣穿遊日本神社　被批不尊重　霸氣反嗆後續更狂

【日本旅遊／旅遊穿搭】雖說有穿着自由，但也要考慮場合。網上近日瘋傳1張相片，見到有台灣女生穿上「超低胸吊帶高叉露大腿」連身長裙，到日本一家神社參觀「打卡」，她事後更在社交平台留言問「日本人是不是比較保守，穿這樣在日本是不是不太好？」。



帖文引來網民爭議，有人認為穿衣自由沒有問題，「沒問題吧！人家穿衣自由！」、「好看怎穿都可以」；但有更多網民批評該女生衣着不尊重，「在日本的神社理應莊嚴的地方，這樣穿適合嗎？」、「她會是因為她無知，不懂尊重他人」、「要尊重神明及日本文化」。該女生之後留言霸氣反嗆「你很會尊重他人？」、「（腦）在你身上」，結果觸發更多罵戰。



有台灣女生穿上「超低胸吊帶高叉露大腿」連身長裙，到日本一家神社參觀「打卡」，依着是否合適在網上掀起罵戰。（threads圖片）

穿超低胸吊帶帶裙遊神社

該台灣女生於社交平台threads發相發文，留言問：「日本人是不是比較保守，穿這樣在日本是不是不太好？」

從相片見到，地點為日本一家神社，她穿上粉紅色「超低胸吊帶高叉露大腿」連身長裙，裙的腰部位置更開了3個洞，相當性感。而她身後的遊人，都穿上長褲短袖上衣，形成鮮明對比。

女生留言問：「日本人是不是比較保守，穿這樣在日本是不是不太好？」（threads圖片）

衣着惹爭議 有人狠批不尊重

帖文引來網民爭議，有人認為穿衣自由沒有問題，「沒問題吧！人家穿衣自由！」、「好看怎穿都可以」、「我覺得很好看啊！什麼年代了，人家喜歡怎麼穿也可」。

但有更多網民批評樓主衣着不尊重，「在日本的神社理應莊嚴的地方，這樣穿適合嗎？」、「她會是因為她無知，不懂尊重他人」、「沒腦才這樣穿」、「去任何宗教地方，不宜穿比較牲感的衣服」、「日本寺廟真的別這樣穿，我們要尊重神明及日本文化」。

穿着自由也要考慮場合。（資料圖片）

面對批評本尊現身反嗆

面對網民指摘，樓主留言霸氣反嗆「你很會尊重他人？」、「（腦）在你身上」、「歡迎批評」，結果觸發更多罵戰。