鄉音大媽大鬧巴士影片瘋傳！大聲講電話騷擾全車　司機霸氣1句KO

乘搭巴士不應騷擾司機駕駛。網絡瘋傳1段影片，1名有鄉音大媽乘搭城巴時，站在司機位旁邊大聲講電話，司機忍無可忍要求她收細聲量，惟大媽怒吼「聽到喇！」，又反嗆「嗰邊聽唔到啊嘛」，隨即引來乘客鼓譟圍攻，司機亦嚴詞加1句「妳落車講，再咁嘈我停車！」，令大媽收聲。大媽之後下車，但仍然大聲講電話，似乎在與人吵架，途人側目。



影片引來網民熱議，紛紛批評大媽行為，「歧視的不是不文明的人」、「說實話我真的對公眾地方講話大聲的人很厭惡」、「應該立法，報警拉呢啲人」、「大聲講電話又滋擾到乘客同埋司機，各人都要尊重大家」。



網絡瘋傳1段影片，1名有鄉音大媽乘搭城巴時，站在司機位旁邊大聲講電話，司機忍無可忍要求她收細聲量。（影片截圖）

有港女於小紅書發布影片，指乘搭城巴時，車上有女子與司機吵架，「最後她跟我同一站下車了，下車之後她還在打電話吵，我不清楚剛才在車上是因為什麼吵架，是不是就是因為這個女的聲音太大聲了」。

影片見到，片主當時在巴士上層，但已聽到下層吵架聲。當時略帶鄉音大媽站在司機位旁邊大聲講電話，被司機要求收細聲量，「我叫你細聲啲啊」。大媽力竭聲嘶怒吼「聽到喇！」，司機回應「再嘈落車啊」，大媽則反嗆「咪講聽到囉！」，聲浪相當大。

網絡瘋傳1段影片，1名有鄉音大媽乘搭城巴時，站在司機位旁邊大聲講電話，司機忍無可忍要求她收細聲量。（影片截圖）

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這時車內乘客不齒大媽行為，大聲指摘「講電話講到咁X大聲，X你老X！」、「返屋企先講啊嘛」、「全車人話緊你啊！」，大媽向司機稱「（手機）嗰邊聽唔到啊嘛，你明唔明啊？」，司機嚴詞表示「妳落車講，再咁嘈我停車」，大媽隨即收聲，車廂回復安靜。

之後大媽下車，但繼續大聲講電話，片主與她相隔一段距離仍然聽到對話內容，似乎在與人吵架，途人側目。

影片引來網民熱議，紛紛批評大媽行為。（影片截圖）

影片引來網民熱議，紛紛批評大媽行為，「講電話鬼咁大聲，仲要企正司機位隔籬」、「歧視的不是不文明的人」、「說實話我真的對公眾地方講話大聲的人很厭惡」、「應該立法，報警拉呢啲人」、「大聲講電話又滋擾到乘客同埋司機，各人都要尊重大家」、「不要和司機吵架，全車人的性命都在他手裏」。