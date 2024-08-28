Chiikawa爆紅│網民列3點不滿：粉絲日日扮佢哋好嘈　斥黐膠花潮流

【Chiikawa／吉伊卡哇 】日本卡通《Chiikawa》在香港大受歡迎，周邊產品無處一在，公仔更是遍佈夾公仔機店。有網民發文指「有冇人覺得黐膠花（Chiikawa）好討厭」，表示無法理解其公仔動輒賣過百元，甚至身邊人「唔食飯都走去買公仔」、「日日喺度扮佢哋叫『依吖吓』嘈到X街」，令她很反感，批評其粉絲是隨波逐流。



惟帖文一出即被網民鬧爆，「樓主心哋真係差」、「人哋點用啲錢關你差事」，認為問題是出於其身邊人而非公仔身上，有粉絲又建議她看動畫認真了解，「開頭都唔明， 睇完就鍾意咗」。



Chiikawa在香港爆紅，有網民表示不解，甚至認為很討厭。（網上圖片）

發帖稱Chiikawa為「黐膠花」

樓主在Dcard討論區發文，問「有冇人覺得黐膠花（Chiikawa）好討厭」，她難以理解為何Chiikawa大受歡迎，「百幾蚊1隻公仔都肯買，成件事好盤（價格不符其價值）」，現時身邊人經常追捧，甚至「日日喺度扮佢哋叫『依吖吓』嘈到X街，越愈嚟愈唔鍾意，本身都冇咁反感 」。

樓主驚訝身邊的人寧願「唔食飯」，都要去買Chiikawa公仔。（示意圖／資料圖片）

驚訝有人「唔食飯都走去買公仔」

樓主續指，身邊友人追Chiikawa愈來愈誇張瘋狂，「唔食飯都走去買公仔」，她感到難以理解，以其觀點，如果將迷上Chiikawa喻作追星性質，「咁我可能都理解到點解要買咁多周邊，但係我仍然係覺得…佢哋只不過係隨波逐流，1個黐膠花潮流 」。樓主明言預測到網民反應，「咁樣講一定會俾人鬧，歡迎鬧爆我嘅」、「希望有人可以理解到我…理解唔到就算啦，Ｘ我都冇所謂了，只係想發表下個人觀點」。

網民：樓主心哋真係差

小部份網民認同其想法，「不嬲覺得佢哋好樣衰」、「終於有人講」、「講真唔知有幾多人係真心鍾意chiikawa，又有幾多人係為咗追潮流而鍾意」，惟大批網民鬧爆樓主，「人哋點用啲錢關你差事」、「關你X事」、「樓主心哋真係差」、「依呀哈」、「樓主真係衝出嚟X，快X啲自己偷偷del post啦」、「融入唔到大家所以覺得冇安全感，然後你冇安全感嘅自我防禦機制係攻擊其他人」。

網民以圖片還擊樓主。（網上圖片）

網民提醒，樓主要批評的應是扮Chiikawa說話的人，「咁係嗰啲人嘅個別問題，關chiikawa個IP咩事」、「X你都費事，係你身邊人有問題先係度日日扮」，揶揄她「哇真係好難得一股清泉，你簡直係個清新脫俗，唔隨波逐流嘅人」。

網民以圖片還擊樓主。（網上圖片）

粉絲建議入坑：真係好治癒

有粉絲建議樓主認真認識Chiikawa，「開頭都唔明， 睇完就鍾意咗」、「其實套動畫真係好治癒，佢哋會互相幫助，遇到困難又會堅持，有時又好無厘頭好搞笑」、「樓主平時太得閒嘅話建議學下chiikawa佢哋出去打下工識下朋友，唔好喺到發表啲無謂嘢，呀哈」。

（Dcard）