大叔攜單車上巴士被司機叫下車　大鬧車廂賣弄法例　報警後續更狂

巴士對乘客攜帶物品有規定，必須遵守！有港女於網上群組發相發文，指於大埔公屋富蝶邨乘搭九巴72K時，有大叔堅持攜帶單車上車，被司機阻攔要求他下車，詎料大叔隨即大鬧車廂與乘客爆粗互罵，最終要報警處理，「幾百人陪佢等差佬」。樓主相當無奈，形容是「黐線日常」。



帖文引來網民熱議，紛紛批評大叔自私離譜，「好多單車X自私自利正X街」、「唔畀上就咪X上囉！係要賴死唔落車」、「點解唔自己踩單車去目地，咁你要架單車嚟托咩，呢啲又係垃圾嚟，咁樣只是難為了車長」。也有網民稱當晚在現場，「我嗰晚都喺度，佢（大叔）手指指丫蛇（警察），想打人咁嘅樣。玩挑機，一日到黑電話度講條例乜，法律X」。



有大叔堅持攜帶單車上車，被司機阻攔要求他下車。（Facebook群組）

該港女於Facebook群組「大埔富蝶邨 斑蝶樓、珍蝶樓、粉蝶樓、鳳蝶樓、蛺蝶樓、喜蝶樓、蜆蝶樓、紫蝶樓、黃蝶樓」發相發文，留言「富蝶72K黐線日常」。

樓主表示，日前晚上在大埔公屋富蝶邨乘搭九巴72K時，有大叔攜帶單車上巴士，被司機拒絕要求下車，惟大叔堅持上車，批評「司機是錯的」，更大鬧車廂與乘客爆粗互罵，「互相問候對方娘親」，最終要報警處理，「百幾人陪佢等差佬」。

相片見到，巴士車門打開，大叔站在車門位置。（Facebook群組）

從現場相片見到，單車雖然摺起，但體積已佔了車頭位置通道，後方乘客上車亦似乎無位走入車廂，戴帽大叔則站在單車旁邊，有多名九巴職員到場處理。另1張相片見到，巴士車門打開，大叔站在車門位置，未見單車。

帖文引來網民熱議，紛紛批評大叔自私離譜。（Facebook群組）

目擊者：大叔手指警察挑機「想打人咁嘅樣」

帖文引來網民熱議，紛紛批評大叔自私離譜，「好多單車X自私自利正X街」、「唔畀上就咪X上囉！係要賴死唔落車」、「佢都揸單車做乜搭巴士」、「點解唔自己踩單車去目地，咁你要架單車嚟托咩，呢啲又係垃圾嚟，咁樣只是難為了車長」、「支持報警處理」。

也有網民稱當晚在現場，「我嗰晚都喺度，佢（大叔）手指指丫蛇（警察），想打人咁嘅樣。玩挑機，一日到黑電話度講條例乜，法律X。又話自己係叼（刁）民」。

巴士對乘客攜帶物品有規定，必須遵守。（資料圖片）

違反巴士攜帶物品體積限制可罰5,000元及監禁

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力，而巴士上乘客可毋須繳付額外費用而攜帶總重量不超逾5公斤和總體積不超逾0.1立方米的一件或多件包裹，違者即屬犯法，可處第2級罰款5,000元及監禁6個月。