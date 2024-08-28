「紅衣長髮女」深夜停路中心！緩緩回頭超詭異　台妹：7月別嚇人

正值農曆七月（俗稱鬼月），相傳是鬼門關大開日子，長輩常有提醒如非必要，應避免深夜外出。台灣有民眾於網上分享「驚魂事件」，當天晚上她和哥哥駕車準備去吃宵夜，路上遇到1位身穿紅衣、紅色鞋子、還留有1把黑色長髮及腰的人士停在馬路中心，於是輕按喇叭示意對方離開。怎料對方緩緩轉頭，詭異一幕嚇得二人語無論次，哥哥亦即時倒車，繞過對方離開，她被嚇到後不禁貼出片段，大呻「（農曆）七月底真的不要這樣嚇人」。



影片曝光後不少網民都直呼可怕，「幹嘛直接停在那，還慢慢轉頭超白目」、「這個月晚上一個人在路上看到，真的會閃尿」。有人則指出「有影子確定是人」，但批評對方裝神弄鬼行為，「大晚上穿這樣是想嚇誰」、「就不要遇到緊張會踩油門的人，那就真的變成阿飄」。



台灣有民眾深夜駕車外出，遇「紅衣長髮女」停在路中心。（「yiqi0922」threads影片截圖）

台灣媒體報道，當地有民眾於在 threads 上傳片段，事發於8月23日晚上10時半，她當時正和哥哥準備去吃宵夜，不料駕駛中途，卻遇到1名身穿紅衣、紅色鞋子、留有1把黑色長髮及腰的人士停在馬路中心。影片可見，當時樓主坐在車上，從遠處已經留意到「紅衣人」，她詢問「欸，那是什麼，紅色的」。雖然當時交通燈號顯示為紅色，但因為路上沒有人車的關係，哥哥還疑惑「她怎麼還不走」，並輕按喇叭，示意對方向前駛。

「紅衣人」緩緩回頭超詭異

不料該「紅衣人」緩緩地轉頭，詭異舉動以及穿搭嚇得樓主和哥哥語無論次，她只能請哥哥快點離開，「超可怕，那什麼東西？快走快點」，哥哥亦立刻倒車，繞過對方身旁再踩油門離開。兩人遠離「紅衣人」後猶有餘悸，哥哥好奇對方「那是人嗎？」。樓主被嚇到，故公開影片稱「（農曆）七月底真的不要這樣嚇人」，又詢問他人「有人知道他是誰嗎？」

網民：夜晚見到會嚇到瀨尿

帖文掀起台灣網民熱議，不少人都直呼可怕，「超可怕，幹嘛直接停在那，還慢慢轉頭超白目」、「這個月晚上一個人在路上看到，真的會閃尿」、「還好下個路口沒再看到她」、「有車尾的行車記錄器可以看嗎？」、「我遇過一個人在我家路口玩滑板，重點是鬼月半夜穿全身白，還長頭髮，從我汽車車窗前面遛過去」。不過有留言安撫眾人，指對方並不是鬼，「有影子確定是人」、「車燈照能反射，表示是實體」。

有人估計對方或許是來不及更衣，「疑似在Cosplay」、「明顯是演的吧……或是剛下戲的臨演（臨時演員）」，但就批評對方裝神弄鬼行為，「是人沒錯，但大晚上穿這樣是想嚇誰」、「這種欠撞欸，裝神弄鬼小心真的遇到鬼」、「我趕時間送貨會按他喇叭，讓她嚇死」、「就不要遇到緊張會踩油門的人，那就真的變成阿飄」。

當地警方回應事件

當地警方回應事件，指留意到有網民上傳疑似以醫療代步車駕駛，並無故停在路中心的影片，調查後證實事發在北屯派出所所轄區，但目前尚未接獲報案或檢舉。警方稱，片中車輛初步研判為衛生福利部公告之醫療器材，若為醫療器材應遵守一般行人管制規定，違者將依道路交通管理處罰條例第78條，處以500新台幣（約120港元）罰款，故呼籲民眾駕駛醫療代步車應遵守交通法規，切勿無故於路中逗留，避免發生危險，分局將持續加強轄區巡守，防止違規情事發生。

台中早前有直播主身穿白衣，接着超長舌頭扮鬼嚇人，被嚇到路人氣到報警。（FB「爆料公社二社」影片截圖）

另外台中彰化有直播主於8月17日，在俗稱王爺宮的「廣寧宮」附近，身穿白衣接着超長舌頭，在街頭扮鬼嚇人，被嚇到的路人氣得要報警，警方隨即將直播主以及其搭檔逮捕，並依照社會秩序維護法送辦。警方事後提醒，在鬼月刻意扮鬼吸引大眾關注，小心或面臨官司。

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