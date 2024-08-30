大地任我行？阿伯施施然橫過將軍澳道影片瘋傳　網民鬧：害死司機

行人過馬路要遵守交通規則，否則後果嚴重累人累己！有網民早前在網上群組發車Cam（行車記錄儀）影片，片主正在將軍澳道近翠屏南邨的公路上駕駛時，突然發現前車收油減慢，他抽頭即見有名阿伯施施然橫過公路，讓他大感驚嚇，「點諗到呢度會有人行出嚟」。



影片隨即在網上瘋傳，引來不少網民驚呼離譜，「條友嫌命長」、「害死司機」、「最勁係佢完全漠視啲車自自然咁過馬路」，有人嘲諷「翠屏邨行去藍田最快嘅捷徑」、「終於明白屯公個電子顯示屏點解會寫住小心行人」。



網民早前在網上發布車Cam（行車記錄儀）影片，當時片主正在將軍澳道近翠屏南邨的公路上駕駛。（影片截圖）

有港男在Facebook群組「車cam L（香港群組）」中發布影片，寫上「點諗到呢度會有人行出嚟」。從影片可見，片主正沿將軍澳道往藍田方向行駛，致近啟田道，前面白色輕型貨車突然收慢，似是前方有事，樓主於是抽頭向左邊繼續行駛，便見到有名阿叔正在施施然橫過公路，讓樓主感到震驚。

影片隨即在網上瘋傳，不少網民議論紛紛，有人大鬧亂過馬路的阿叔離譜，「條友嫌命長」、「害死司機」、「今次無事、始終一次」、「最勁係佢完全漠視啲車自自然咁過馬路」。有人嘲諷「散步啫」、「時運高日光日白都見到」、「翠屏邨行去藍田最快嘅捷徑」、「終於明白屯公個電子顯示屏點解會寫住小心行人」。

不少網民驚呼離譜，「條友嫌命長」、「害死司機」。（影片截圖）

將軍澳街坊：未見過有人行呢度

有將軍澳街坊亦大表驚訝，「我住將軍澳10年咁耐，都未見過有人行呢度，好彩係呢個位有相機，啲車會收慢，見唔到佢真係會撞死多件」。有人指樓主算好彩無發生任何意外，「日頭算好，夜晚仲難睇」、「前兩日車經過呢度我諗全香港都亂過馬路，唯獨呢度冇，因為兩邊都冇車站行嚟做乜，點知今日就睇到呢條片，我服了」。

不過有網民則認為樓主駕駛態度有問題，「佢（阿叔）係X街，但樓主冇諗過減少少速囉」、「防衛駕駛：前車無端端突然減速，前方通常有嘢發生，最好都係減速，而唔係抽頭」，亦有人錯重點指樓主車cam畫面差，「我以為睇緊粤語殘片」、「其實而家車cam平靚正，好多睇片啲質素都係咁差？」。