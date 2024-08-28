東張│港鐵老伯遭情侶撞暈　港女扶起被索賠$5萬　網民：唔敢救人

好心無好報還是「碰瓷黨」？無綫節目《東張西望》報道，有港女報稱去年於港鐵青衣站，見到1名老伯趕車時被一對情侶撞倒，對方衝上車不顧而去。港女好心上前照顧伯伯，沒想到老伯醒來竟指是港女撞倒他，當場報警，事後更透過小額錢債審裁處向港女申索5萬元。老伯後來終止申索，卻轉而透過法律援助署控告港女。



港女大感無奈，慘呻「原來自己幫人，但幫人之後都未必係1件好事，反而仲要俾人索償，我覺得好無奈」，但她明言日後遇到同類情況，仍會出手助人，「我唔會畀自己有後悔嘅一刻」，但希望涉事情侶可以現身承擔責任，還她一個清白。



事件其後在網上瘋傳，網民紛紛表示震驚，「做好人反而仲要俾人落井下石？」、「呢單嘢真係好荒謬」，有人指內地曾發生多宗「扶起傷者反被控」的個案，如此宗事件事「告得入」，恐怕嚇怕熱心市民，「以後唔敢救人……」。有網民質疑事件是否涉及「碰瓷黨」，不過有人則認為事件仍待法庭處理，未有定論，不宜跟車太貼。



有港女報稱去年於港鐵青衣站照顧1名被一對情侶撞倒的老伯，沒想到老伯醒來竟指是港女撞倒他，曾提出索償5萬元。（《東張西望》截圖）

涉事港女姓張，她向《東張西望》攝製隊人員講述事件，指事發2023年10月，當時她與丈夫在港鐵青衣站乘電梯到月台時，看到有1對情侶與1名老伯一同衝上車，卻互相碰撞而跌倒，其中情侶及時起身衝上車，不顧而去。而老伯當場暈倒沒有知覺，懂得急救的張女立即上前問老伯有沒有事，之後有其他路人幫忙到大堂找職員協助。

港女好心幫人反被指襲擊索償5萬元

然而張女這「好心」舉動，竟令她陷入噩夢。張女稱，救護員到場處理傷者時，老伯醒來後兇惡地說是她從後面推倒他，當場報警處理。惟警員調查後，指事發現場是閉路電視盲點，所以沒有拍到事發經過。

救護員到場處理傷者時，老伯醒來後兇惡地說是她從後面推倒他，當場報警處理。（《東張西望》截圖）

張小姐向在場警員錄完口供後離開，老伯則被送到醫院治理，她本以為事件告一段落，沒料2個月後，老伯透過小額錢債審裁處指控她襲擊，要申索5萬元。張女其後曾向老伯表示，「如果我照顧你之後，你仲要告我，你會唔會覺得對我好唔公平？」，老伯則回應當時自己暈倒6秒，「嗰6秒妳講咩都得」，又說已看了醫生及做物理治療，反提議張女可賠3,000元了事，惟張小姐反問：「我幫咗你仲要賠3000元畀你？你覺得合唔合理？」

事主無奈：幫人未必是好事但不會氣餒

直至今年6月13日，張女收到老伯的終止申索書，她以為對方終於放棄索償，沒料到原來老伯轉而透過法律援助署控告她，令她大感無奈，「我覺得呢件事已經纏繞咗我咁耐，點解仲要繼續落去呢？原來自己幫人，但幫人之後也未必是一件好事，反而仲要被人索償，我覺得好無奈」。張女希望事發情侶能現身幫忙澄清，但明言今次事件不會令她氣餒，若下次遇到類似情況，一定仍會幫忙，「因為我唔會畀自己有後悔嘅一刻」。

張女大感無奈，「原來自己幫人，但幫人之後也未必是一件好事，反而仲要被人索償，我覺得好無奈」。（《東張西望》截圖）

網民震驚：以後不敢救人

事件其後在社交網站及討論區瘋傳，許多人都表示十分震驚，「做好人反而仲要俾人落井下石？」、「呢單嘢真係好荒謬」，又疑惑遇到這種情況是否要幫人，「以後唔敢救人……」、「以後如果想做好人，一係唔好救，一係就開住電話錄低先行埋去幫手」、「一係唔好多事如果要救人，同時要保障自己」。

報道沒有提及受傷老伯的背景，但網民紛紛指內地曾發生多宗「好心救人反被誣告」的案件，甚至有法官質疑「不是你撞的，為什麼要扶？」等驚人言論，嚇怕民眾不敢胡亂救人，「殺到嚟香港喇？」、「呢單案如果告得入，以後邊個敢做好人？」。亦有網民認為事件仍待法庭處理，未有定論，不宜跟車太貼，「對情侶一定唔出嚟，又咁啱係CCTV黑點，有排拗」。

大律師陸偉雄：可找多些路人幫忙作證

大律師陸偉雄在報道中表示，今次個案中，扶起老伯時除了「扶」，應該找多些路人幫忙，因如果有人懷疑或誤會是當事人弄傷、弄倒對方，路人就可以作證，證明是出於好心幫對方。陸偉雄又說，即使沒有閉路電視或路人作證，如果不是事主弄傷，就要如實說出來，因為法律上不是有人受傷就代表是事主責任。

大律師陸偉雄表示，今次個案中，扶起老伯時除了「扶」，應該找多些路人幫忙，因如果有人懷疑或誤會是當事人弄傷、弄倒對方，路人就可以作證，證明是出於好心幫對方。（資料圖片）

陸偉雄補充，如懷疑對方是「碰瓷黨」，可以查看各級法院紀錄，看對方有沒有牽涉在類似案件裏。