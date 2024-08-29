請大學生補習老師│「港大生」應徵竟讀這間　網民：佢哋鍾意認HKU

大專生扮大學生？有港媽在討論區發文，稱同事為就讀小學的子女聘請大學生做補習老師，未料經中介找來的多是副學士或高級文憑學生，「話自己讀緊HKU（香港大學），其實HKU Space（香港大學專業進修學院）」、「究竟啲人知唔知道咩叫大學學歷？」，該家長後來順利以時薪百多元的費用聘請到港大「神科」學生。發帖港媽又批評現時DSE「太易考」，如讀副學士「大公司不會請，有degree都要爭」，而三大都有「水泡科」，「仲衰過唔係三大」（一般市民認為香港大學、中文大學及科技大是「三大」）。



帖文即時引起熱議，有網民笑稱不是首次聽聞HKU Space學生聲稱自己是HKU學生，「呢樣真係出晒名，佢哋好鍾意認自己喺HKU」，惟不少人批評港媽言論眨低了大專及DSE學生。



港媽指同事為小學子女請補習老師，要求大學學歷，有香港大學專業進修學院學生稱自己是港大學生。（資料圖片）

樓主在親子王國討論區發文，批評現時的人「個個都話自己讀大學」，事緣其同事經補習網站中介為就讀小學的子女找補習老師，要求大學學歷，未料應徵者都是副學士或高級文憑學生，「話自己讀緊HKU，其實HKU Space 」、「究竟啲人知唔知道咩叫大學學歷？副學士， High Dip夠膽話自己大學學歷，文員都唔會請」。

港媽指同事為小學子女請補習老師，要求大學學歷，有香港大學專業進修學院學生稱自己是港大學生。（資料圖片）

指DSE「太易考」： 易咁多都入唔到U

樓主認為現時中學文憑試（DSE）「太易考」，難與以往高考相比，「考高分真係唔容易，而家有ICT（資訊及通訊科技），旅遊款待…同phy（物理）、chem（化學）、bio（生物）一齊計分， 易咁多都入唔到U，係咪好有問題」。她舉例讀旅遊與款待的DSE考生，「大學應該唔收， 我見我啲新入職3大畢業同事仔以前都係讀phy、chem、bio、m1m2」，今時今日的副學士或高級文憑學生，「大公司不會請，有degree都要爭」、「3大畢業都要爭工做」。

樓主認為DSE難度已較高考低，科目也較多，「易咁多都入唔到U」。（資料圖片）

指讀「水泡科」比不是讀三大更衰

樓主指後來同事請了香港大學「神科」學生當補習老師，又揶揄時薪低，「乜$1xx咁抵咋」。她又提醒，即使三大都有「水泡科」，「仲衰過唔係三大」，因為她在大公司工作，「真係好多勁人， 一畢業第1份工60k，唔係普通人」，視乎要投身工種，如果要做投行、Google、蘋果等大公司，「HKU都難入」、「同外國名大學比，HKU車尾燈都見唔到」、「如果搵份2萬幾普通工，HKU梗係唔難」。

網民：佢哋好鍾意認自己喺HKU

有網民笑指，「吓， HKU SPACE都好意思話自己讀HKU，叫佢講幾句英文應該見真章」、「呢樣真係出晒名，佢哋好鍾意認自己喺HKU，聽過幾次，真係冇言」，又提醒請補習老師也要留意科目，「應該要睇DSE成績，補嗰科起碼要5 以上，有5星就最好，5 星星通常會特別貴少少」，而且三大也有不少成績麻麻、由副學士升讀的學生，故看DSE成績較穩妥。

有家長認為，補習教人和學歷未必掛鈎，「咁你又唔好咁，或者佢補得好呢」、「有時讀書好叻，唔等於識教人」、「其實如果係補小學，高中已經足夠，因為佢哋時間比較穩定」。

家長不滿眨低大專及DSE學生

不少人認為樓主說法眨低大專及DSE學生，「其實DSE都唔容易嘅，唔好用以前制度比，貼地啲講返而家嘅教育制度」、「其實而家嘅新世代佢哋嘅生活都唔容易㗎」。而樓主提到沒大學學歷連應徵文員都困難，網民認為太誇張，「都未必，人工低啲啫」。樓主稱「萬零蚊文員位」應該會有人請。

部份子女就讀本地大學的家長甚為不滿，「小兒不才，都係讀畀人睇唔起嘅本地大學…有書讀都已經好開心」、「原來HKU已經唔入流，第一次聽，睇怕我眼光都要放遠世界，搵補習老師都要越洋先得」。樓主回應稱無意貶低本地大學，「我只係話唔係HKU畢業就天下無敵」，自己認識外國名校的香港留學生，「好多佢哋做緊啲嘢好多係好勁」、「如果你覺得HKU好叻，目光放遠啲睇下呢個世界啦，我都明呢度同社會真係好脫節」。

（親子王國）