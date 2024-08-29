法官認出犯人是舊同學感人影片瘋傳　10年後現況曝光「2人再遇」

「人非聖賢，孰能無過」，重要的是如何經過錯誤學習、改過自新。



2015年，一位名為亞瑟（Arthur Nathaniel Booth）的男子因竊盜行為被逮，法庭上法官認出兩人曾是同學，當時亞瑟淚流滿面，對方並祝福他「過上合法的生活」。

不過近期亞瑟又登上新聞報導，他的現況也隨之曝光。

2015年一名男子因竊盜行為被逮，法官認出兩人曾是同學，男子即時淚流滿面，法官則盼他改過自新，影片瘋傳多年。（YouTube@WPLG Local 10）

10年後2人再在這裡相遇 亞瑟近況曝光（點圖了解更多）：

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根據外媒《紐約郵報》報導，近日58歲的亞瑟因為8月一連串犯罪行為遭到逮捕。

警方報告指出，亞瑟在一次事件冒充修水管工人，闖進78歲老翁的公寓裡，並強行搶走對方脖子上價值1,500美元（約11698港元）的項鍊，而後又扮成水務檢查員，進入另一位受害者的家中，盜走了珠寶盒。

而近期的第3次犯案，則是假裝向換輪胎的婦女問路，當這位婦女轉身時，亞瑟便趁機扯下她的古馳（Gucci）金項鍊。

警方透過監視器畫面確認亞瑟的身份，並以入室盜竊、襲擊以及搶劫等多項罪名逮捕他。

不過這並非亞瑟首次登上報道，早在約10年前，亞瑟就因和法官的一段對話引起眾人關注。

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世界上最小的監獄位於法國和英格蘭之間的小島Sark。（thesarkestate.com）

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時間回到2015年，當時的亞瑟面臨入室盜竊及重大盜竊等指控，被帶至邁阿密戴德縣的法官明蒂（Mindy Glazer）面前。

在保釋法庭上，明蒂認出了對方，並詢問他是否曾就讀鸚鵡螺中學，這句話讓亞瑟瞬間潰堤，一邊抽泣一邊嘆息著：「喔，天啊！喔，我的天啊！」原來兩人曾是中學同窗，沒想到數隔多年，再次見面竟是這樣的場景。

明蒂惋惜的提到，自己一直想知道他發生了什麼事，「很遺憾在這裡見到你」，此時的亞瑟早已泣不成聲。

明蒂繼續補充，表示亞瑟是中學裡最好的孩子，自己曾經和他以及所有的孩子一起踢足球，如今看看發生了什麼事。但身為法官的明蒂還是得做出判決，只能抱有遺憾的祝福亞瑟：「希望你能夠走出困境，過上合法的生活。」

不過世事難料，亞瑟並沒有改過自新、實現明蒂的寄語，反而又因相似的指控入獄，令人不勝唏噓。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】