哈佛女孩劉亦婷25年前全國爆紅　現況曝光遭嘲「雞娃式教育」輸家

「哈佛女孩」劉亦婷25年前曾在中國爆紅，父母甚至幫她出過書，講述如何栽培這位「天才少女」，成為眾多家庭眼中的「教育楷模」。



近期劉亦婷的故事再掀討論，不過卻是因一篇「當哈佛女孩劉亦婷成為美國普通中產，這場持續25年的雞娃騙局碎了」登上熱搜，當年她的父母給她的「雞娃式教育」如今也被評為失敗例子。

申請哈佛商學院被拒 創業慘淡收場 最終嫁給美國人（點圖放大了解更多）：

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內地媒體報道，劉亦婷畢業於成都外國語學校，1999年高考前申請到了多所美國名校，最終錄取4所，包括有美國第一學府之稱的哈佛大學，還是全額獎學金。

由於當年很多人還沒有電腦，她憑自己申請上全獎哈佛的故事轟動全國，吸引媒體爭相報道，許多家長、老師也紛紛謙虛求教，希望習得「哈佛女孩」的栽培秘訣。

劉亦婷的父母趁熱打鐵，決定將教女經驗傾囊相授，推出《哈佛女孩劉亦婷素質培養紀實》一書，據說當時銷售量比《哈利波特》（Harry Potter）還高。

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劉亦婷後來哈佛畢業後，在波士頓諮詢公司（BCG）開始第一份工作，但工作時間不長；第二份工作在百事（Pepsi），但也沒做很久；之後她申請哈佛商學院被拒，創業也慘淡收場，最終嫁給一位美國人。

青島視覺志文化傳媒有限公司運營的《視覺志》近日報道，劉亦婷的父母當年使用的「雞娃式教育」，有許多錯誤之處，像是為避免女兒太早談戀愛，禁止她穿花哨衣服；告訴她若戀愛遊戲結束，「輕者糾纏不休，重者殺人毀容」；為鍛鍊意志力，讓她手握一塊冰15分鐘等。

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報道盼父母培養孩子不必過於心急，也不必盲目跟從別人的雞娃方式。文章也似乎是在告訴外界，劉亦婷雖然曾為天才少女，但25年過後也只是一名美國普通「中產階層」，意味「雞娃式教育破滅」。

「雞娃」是內地網絡流行詞，指望子成龍的中產階級父母給孩子「打雞血」，盼孩子取得好成績。

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