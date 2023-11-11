極品公主病少女要阿媽「餵飯幫換衫」爆紅　6年後驚人現況曝光

16歲仍須父母餵飯！中國大陸2017年曾有一名16歲女子劉思琦前去參加綜藝節目《變形計》，進而讓全國觀眾認識了「富二代」的她。



當時最令人印象深刻的就是劉思琦16歲還需要母親餵飯、穿衣，甚至花錢如流水，還相當任性，只要事情不如己意就鬧脾氣，被不少人戲稱「巨嬰」。

然而經歷了節目的種種困難與艱辛環境，她長大也變得懂事，如今她的現況曝光。

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一名大陸女子劉思琦自小就需要母親餵食、穿衣，生活上的大小事都需要母親來插手，即使到了16歲依然如此。

此外，她花錢也不手軟，稱「有錢就是要花」，曾在一天內花掉了人民幣11萬元，且總是把叔叔當傭人使喚，而她只要與弟弟一言不合就開打，不退讓、鬧脾氣。

母親當時認為「她還小」，花錢只是小事，只是劉思琦的任性與日俱增，讓全家人漸漸地吃不消。

隨後，母親偷偷替她報名了大陸綜藝節目《變形計》，期望她能在當中吃苦並成長。原先劉思琦以為是去玩的，沒想到不但行李要自己揹、連食物都要自己努力爭取，讓她一開始相當崩潰抓狂。

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然而隨著漸漸適應環境，她似乎也認知到自己不能總是這麼任性，「公主天性」也被漸漸磨平。

而後重回城市，劉思琦的改變讓家人相當震驚，同時也決定開始自己吃飯、並嘗試做家事，撕掉過去的「小公主」與「巨嬰」的標籤。

如今劉思琦已經22歲，在高中畢業後更出國留學，同時也將自己的設計興趣變成了一項專業，成為了一名專業設計師，更有了屬於自己的工作室。

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