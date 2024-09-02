上輕鐵被車門夾臂！乘客拍片公審車長　惹衝門嫌疑　港鐵咁回應

輕鐵是屯元天地區街坊最常乘搭的交通工具，近日有網民發帖大呻，指在天水圍乘搭輕鐵，上車時被車門夾住雙臂，惟車長並未即時打開車門，反而作出廣播警告乘客「上唔切唔好攞手頂住道門」。他認為自己只是跟隨其他乘客上車，並非衝門，反指車長未等乘客上車就關門，於是拍片公審車長，並揚言會進行投訴。



事件引起網民熱議，有人力撐樓主且批評車長，「限時上車呀家下？」、「其實司機唔係應該要睇清楚乘客係咪已經上落哂車先閂門咩？」；但亦有網民認為樓主有衝閘之嫌，「真係西客，跑得唔夠快又要衝，夾親又要X人，又要公審人」、「閂門有警告聲你仲要繼續行前，咁你係咪冇注意安全呀」。



港鐵回覆《香港01》表示，8月28日晚上約7時15分，一列705輕鐵在天水圍站完成上落客後關門，其間有乘客上車，其前臂被車門夾着，車長留意到情況重新開啓車門，並以廣播提醒乘客「請勿阻礙車門關上」。港鐵指，現場沒有乘客就事件求助，事後有收到乘客反映事件，正跟進處理。



有網民指在天水圍乘搭輕鐵上車時被車門夾住雙臂，於是拍片公審車長。（Threads影片截圖）

去車頭拍片公審車長

該名網民於（周三）28日在社交平台Threads上發帖，並上傳1段跑到列車車頭拍攝車長的影片，公審涉事車長。從影片可見，當時樓主正身處天水圍天恒站。當時車長指着鏡頭說了1句說話，不過聲音被玻璃窗所隔，未能得知他說了什麼。

樓主表示，當晚約7時15分，他排隊準備上輕鐵時，車門突然關閉將他夾住，之後車長更廣播叫他不要用手擋門，「光速閂門夾住我對手成10秒都唔肯放，仲開mic（咪）X我上唔切唔好攞手頂住道門」。樓主非常氣憤，表示「大佬我一早喺條隊度，點樣上唔切」，並質疑「跟隊上車點構成衝門？」。

他又上傳繪圖解釋當時情況，指他一手拿著1袋食物，另一隻握住手機的手就「擋住夾緊埋嚟嘅門，一閂門就夾落手臂再跣落前臂」。樓主又在帖文狠罵車長「而家玩夾公仔啊」，並表示會投訴對方，「等收信啦」。

目擊者：另有女乘客手袋被夾

帖文引起網民有不同意見，有網民留言指當時亦在現場，並表示其實車長夾到的不止樓主的手，還有另1名女乘客的手袋亦被夾着，之後月台上有職員呼籲乘客「唔好衝門」，才再叫車長開門，又表示「我係見到佢夾住咗個袋先，即係你隻手嘅下面其實係有個袋喺度，佢並唔係夾住你隻手所以夾住咗，而你伸咗入嚟隻手係拎住個紙袋，所以你無縮手」。

另外有數名網民聲稱認出片中車長，並指亦曾乘搭由該車長駕駛之輕鐵，同樣因關門速度引起不快，「我帶住阿仔（6歲）行去前一道門上，點知突然閂門，眼見月台仲有人未上到車，仲差啲夾到我仔（行慢一步都夾扁）」、「我落車啲阿婆上車，我落車之後2至3秒已經聽到嘟嘟嘟，之後有個阿叔差啲畀佢夾」、「一早出晒名，都唔係第一次」。

網民分享：輕鐵關門時間較快

另外有網民就認為輕鐵關門時間較快，「我個朋友連車都上唔到就閂咗門，要下站會合」、「真心遇過啲人仲係排隊上緊車，佢就嘟嘟嘟」、「限時上車呀家下？係咪得5秒上落客」、「其實司機唔係應該要睇清楚乘客係咪已經上落哂車先閂門咩？」。

有部份網民就認為輕鐵關門時間較快，不時有人被車門夾住。（資料圖片）

網民質疑衝門：跑得唔夠快又要衝

不過，也有不少網民認為樓主有衝門之嫌，「又會夾到隻手，正常夾到個袋，一係夾到個身」、「真係西客，跑得唔夠快又要衝，夾親又要X人，又要公審人，閘門真係要裝刀片先得」、「司機有冇錯都好，閂門有警告聲你仲要繼續行前，咁你係咪冇注意安全呀」、「其實由警告聲到閂門都有一兩秒，你仲有第3個選擇就係停喺原地再慢慢退後」。

港鐵：正跟進

港鐵回覆《香港01》表示，8月28日晚上約7時15分，一列705輕鐵在天水圍站完成上落客後關門，其間有乘客上車，其前臂被車門夾着，車長留意到情況重新開啓車門，並以廣播提醒乘客「請勿阻礙車門關上」。港鐵指，現場沒有乘客就事件求助，事後有收到乘客反映事件，正跟進處理。

港鐵強調，輕鐵關門前會發出關門訊號提醒乘客，車長亦會按既定程序進行上落車安排，公司亦不時透過宣傳及教育活動，提醒乘客注意安全，車門關上時請勿上車。

（Threads）