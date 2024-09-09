搭的士遺iPhone！司機送回索$100　港男斥屈錢欲追究　惹網民爭議

遺失手機不只損失機身，更重要是內藏的資料無價，當然急如螞蟻。有港男在網上發文，稱日前於沙田新城市乘搭的士前往同區的禾輋廣場，後來發現iPhone遺留在車上，惟一直打電話卻無人接聽，只好將手機「標示為遺失」以鎖定裝置。其後司機終於接聽電話，經一番對答後，司機表示身處沙田第一城，答應可將手機送回禾輋。樓主本來以為車資應少於50元，惟司機「即刻X聲講一句：『起碼都$100！啦』」，樓主最後支付100元成功取回手機，但不禁大呻「其實我有冇得追究？或者有冇得report？唔好再唔好再怪人唔搭的士」。



事件引來網民熱議，有人認為付出100元便能拿回手機，實在應該感恩，「今次呢個教訓你無學精無感恩不特止仲抱怨玩公審，我都幾肯定你實會再有下次，但下次你仲會唔會咁好彩用$100搵得返」；不過亦有人認為路不拾遺是公民責任，的士司機送回手機，理應按咪錶收費，多收就是不合理。



有男子日前於沙田新城市乘搭的士前往禾輋廣場，後來發現手機留了在車上，他最後支付100元及成功拿回手機，但認為司機「擺明就係想屈我錢」。（示意圖 / Thai Nguyen / Unsplash）

失主原打算給50元車資

該名男子在Threads發文，表示日前在沙田新城市乘坐的士到禾輋廣場，但下車時遺留了1部iPhone在車上，他立即致電該手機，惟一直無人接聽。他後來使用另1部手機將遺失的iPhone「標示為遺失」及鎖定，並讓其發出聲響，其間持續致電。後來的士司機終於接聽了電話，並說「我已經去到……」，讓樓主感到「擺明就係想屈我錢」。

樓主其後不停再詢問對方的位置，的士司機才稱自己在沙田第一城，樓主表示願支付相關車資，希望對方可將手機送回禾輋，司機掛線前亦提醒「記得畀車錢啊」。樓主本來打算付50元作車資，「第一城去禾輋都唔係好遠啫」，但司機見狀立即不滿地說「起碼都$100啦」，樓主無奈地付了100元後生氣地離開。

樓主在帖文公開部份的士車牌號碼和司機姓名，又指「其實我有冇得追究？或者有冇得report？唔好再唔好再怪人唔搭的士」。

樓主本來打算付50元作車資，但司機見狀立即不滿地說「起碼都$100啦」，樓主無奈地付了100元後生氣離開。（示意圖 / 資料圖片）

網民斥：不識感恩竟公審

然而，帖文一出，許多網民反斥樓主不知感恩，留言指「如果你個電話跌咗喺後座位，揸緊車應該點即刻聽？」、「其實你$100都唔捨得畀，不如唔好要部手機啦！」、「今次呢個教訓你無學精無感恩不特止仲抱怨玩公審，我都幾肯定你實會再有下次，但下次你仲會唔會咁好彩用$100搵得返」、「車返畀你畀得嗰50蚊，俾人扔落海唔好問點解就真」。

將失物交還給物主是公民責任

不過，也有人認為將失物交還給物主是公民責任，的士司機不應要求額外報酬，「將心比己啦各位，唔見咗嘢的確係自己責任，但物歸原主原本就係基本公民道德」、「佢返緊工㗎，佢份工係大眾交通工具啊，酬金同收費可唔可以分清楚，收車資畀返物主係應份，但係額外嘅酬金要機主自願畀先叫合理，冇自願都叫濫收」。