帶飯關注組│麥皮的100食法？豬紅、牛丸、冬菇肉餅配料　掀追po熱

不少打工仔都會選擇帶飯上班，而社交網站facebook更出現「帶飯關注組」，讓一眾「帶飯族」交流製品，其中1名喜歡吃麥皮的網民，近日成為網上焦點，因其加入的配料完全是「估你唔到」，當中包括「豬紅牛丸麥皮」、「冬菇肉餅麥皮」、「金錢肚麥皮」、「青咖喱麥皮」等等，樓主更表明「會不斷更新麥皮食譜」，令網民表示期待，更掀起追po熱潮。



不少網民看完照片都驚愕不已，紛紛表示「黐X線」、「暗黑料理」，但亦有網民認為鹹食麥皮是「世一」。有人則大讚樓主面對質疑的態度「夠chill」，並表示「真心期待聽日食啲乜」、「每日必追po（帖文）」，更期待儲足「麥皮的100食法」。



有打工仔把前一晚家中的剩菜帶回公司，再加上麥皮製成「豬紅牛丸麥皮」。（「香港帶飯關注組」Facebook圖片）

樓主在Facebook群組「香港帶飯關注組」發帖與其他網民分享自製飯盒，並表示「新手第一次放帖」。他上傳照片，指煮了「豬紅牛丸麥皮」。從照片可見，飯盒內的麥皮濃稠度與稠粥相若，裏面還有數塊豬紅及數顆牛丸。

照片引起網民熱議，不少人大為震驚，並表示「黐X線」、「暗黑料理」、「直落18層地獄級」，也有人表示「好特別嘅配搭」、「無諗過麥皮加呢啲」、「請問事前有跟麥皮溝通嗎？麥皮他自己知道嗎？」。

樓主就解釋因為一時想不到吃什麼，所以便把前一天家中剩菜帶回公司，並加上麥皮享用，「所以屋企前一晚食剩，我就會第二日喺公司加埋麥皮一齊食」，更大讚麥皮帶飯可以「幫助消化」。

有網民力撐鹹食麥皮是「世一」食材。（資料圖片）

不少網民都認為樓主的料理配料相當「新穎」，更有人表示期待，「真心期待聽日食啲乜」、「每日必追po（帖文）」。同時，有不少網民都力撐鹹食麥皮是「世一」食材，並表示「加紅蘿蔔、粟米、三文魚，好好味」、「我都會當粥咁煮，想食鹹口的就加豬肉碎同粟米粒」。

而樓主亦相當「大方」地分享每日菜式，並表示「會不斷更新麥皮食譜」！從他隨後上傳的照片可見，菜式還有冬菇肉餅麥皮、金錢肚麥皮、青咖喱麥皮及炸魚柳茄子麥皮等等。

炸魚柳茄子麥皮。（「香港帶飯關注組」Facebook圖片）

青咖喱麥皮。（「香港帶飯關注組」Facebook圖片）

網民：想睇麥皮100種食法

亦有網民由唾棄或獵奇心態變為充滿期待，甚至給予建議，「天才」、「麥片降膽固醇，金錢肚又幫佢升返，呢餐真係陰陽調和」、「想睇麥皮100種食法」、「個人口味我喺相當之尊重，不過你又真喺好好笑啲配搭」、「師兄，你咁獵奇唔加埋鳳爪同豉汁排骨？」、「燒賣麥皮有無得諗」。

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