盤點「十八層地獄級」暗黑料理　「烘燶BB」有條底褲仔恐怖又盞鬼

對一些廚藝天才來說，廚房就是戰場，你永遠不知道他們是如何在裡面玩命的。



例如稍不留神，菜色已經和廚具融為一體，遠看好似火山噴發，近看更像是在煉丹。

有些餐具直接融化，混合進了食物，形成了詭異的顏色，吃上一口可能確實會原地升天……

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還有些人準備把飯菜做出可愛的造型，但成品如同恐怖片拍攝現場，不過也能依稀看得出來大家努力過。

當然，最炸裂的狀況還是有喵星人誤把飯盆當便盆，加了一坨「調味料」，我都不敢想像燜出來會是什麼味道。

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