盤點「十八層地獄級」暗黑料理 「烘燶BB」有條底褲仔恐怖又盞鬼
撰文：狂丸研究所
出版：更新：
對一些廚藝天才來說，廚房就是戰場，你永遠不知道他們是如何在裡面玩命的。
例如稍不留神，菜色已經和廚具融為一體，遠看好似火山噴發，近看更像是在煉丹。
有些餐具直接融化，混合進了食物，形成了詭異的顏色，吃上一口可能確實會原地升天……
點圖放大瀏覽「十八層地獄級」暗黑料理大全：
+15
還有些人準備把飯菜做出可愛的造型，但成品如同恐怖片拍攝現場，不過也能依稀看得出來大家努力過。
當然，最炸裂的狀況還是有喵星人誤把飯盆當便盆，加了一坨「調味料」，我都不敢想像燜出來會是什麼味道。
【相關圖輯】雪碧撈杯麵？韓美女食辛拉麵加「超狂4食材」嚇呆粉絲：她認真的（點擊放大瀏覽）：
+29
【相關圖輯】整隻「大王具足蟲」趴碗上如恐怖外星食物 限定拉麵價格同樣驚人（點擊放大瀏覽）：
+19
蟋蟀拉麵、蠶沙珍奶、蚱蜢咖啡 日本「零反感」昆蟲料理成功突圍暗黑料理新寵！日本「餃子汽水」味道極難頂 廠商也哀嘆搞唔掂…超逼真「日本料理蛋糕」 神複製拉麵壽司丼物 有款見到都冇胃口台男實測用氣炸鍋自製爆谷「燶曬」變暗黑料理 網民：一鍋舍利子台女煲飯加一樣食材意外煮出暗黑料理！睇落似有毒實情超有益超仿真蚰蜒暗黑料理 網民嚇親但細路食得好滋味 材料原來係……一碗貓耳朵要殺幾隻貓？另類「寵物料理」嚇窒人 網民揭真實身份
【本文獲「狂丸研究所」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】