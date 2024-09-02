去男友家用廁紙要計錢？去廁所用5張被嫌多　女生：轉帳$X給男友

情侶之間竟因為廁紙用量問題而有爭拗？台灣有女生在網上表示，早前到男友住所住了1天，按照自己習慣，大小二便各用5張廁紙，結果用了他半包廁紙，男友見袋內只剩下2張，竟然抱怨指明明半包廁紙就能用1周，更指「（廁紙）也是辛苦賺錢買的，這麼快就沒了，很難過」。女生唯有道歉，眼見男友仍然愁眉不展，便提出向他支付半包廁紙款項，男友不但當場同意，更要求立即轉帳，女生唯有轉帳5新台幣（約1.3港元）給他。



帖文引來許多網民留言，有人勸喻樓主「分手吧，連這種事也要計較，以後會計較不完」、「我會自己買衛生紙，但是我會先分手」、「這不是計不計較的問題，畢竟這個用量是真的誇張了一些」。



樓主每次到男友住所過夜，都會快速用完對方廁所廁紙。（《腦科學先生》電視截圖）

每次上廁所用5張廁紙

該名台女在「Dcard討論區」表示，和男友投身社會多年，有時會到男友住處過夜，有時自己帶廁紙，但由於比較薄，小便後會使用5張，「覺得用到5張才擦得乾淨，但也沒有每次都5張」，男友廁所廁紙大概每次使用2至3張。至於大便，樓主先用水清洗，用毛巾擦乾身體後，私密位置「前面3張、後面差不多2張」。

樓主更指廁所廁紙不只是大小便後才會使用，「早上晚上洗澡時也要把私密處擦乾」，毛巾不會抹得乾淨，所以不會直接用毛巾擦乾，「還有洗完臉要把眼睛擦乾」，坐廁「會有黑點屑屑髒髒的」，所以又要廁紙擦乾淨。

對於樓主使用廁紙份量，男友直言過多，有次更表明感到難過。（示意圖/gettyimages）

男友曾反映不滿

有時男友會認為她用得太多廁紙，覺得擦1次廁紙未必會整張濕掉，建議「折起來擦第2次」，但樓主認為每個人生理構造不同，尤其是男女，「不知道為什麼會擦1次，（廁紙）就全濕掉」，加上女生私密位置比較容易感染，所以一定要維持清潔。

樓主亦有接受男友的建議，減少使用對方廁紙，「已經有自己帶1包衛生紙在他房間待着時使用」，方便自己過敏擤鼻涕，抑或眼睛癢抹走分泌物。

樓主提出向男友支付半包廁紙款項，豈料男友同意，甚至要求立即轉帳，樓主唯有立即轉帳5新台幣（約1.3港元）。（Dcard討論區圖片）

台女用了48張廁所 男友表明難過

最近樓主再到男友住所住了1天，當時半包廁紙大約有50張，她按照自己習慣使用，男友隨後發現只剩下2張，表示半包廁紙可以用到1周，廁紙「也是辛苦賺錢買的，這麼快就沒了，很難過」，樓主唯有道歉，承認自己「有使用了一點」，提議向他支付半包廁紙款項，豈料男友同意，甚至要求立即轉帳，樓主唯有支付5新台幣（約1.3港元）。

網民驚訝男方接受轉帳

大量網民在帖文留言，「這故事太好笑了吧哈哈哈哈哈哈，女的居然提出轉5新台幣（約1.3港元）？男的居然也接受？我本來想說你們不適合，但忽然想通你們超適合」、「我是覺得都出社會賺錢了，還要跟別人解釋你用幾張衛生紙真的很卑微」、「很多人留言說不是錢的問題，根本就是啊」。

帖文引出樓主男友回應

自稱樓主的男友亦回應稱，他們交往快1年，女友每次前來過夜，其廁紙可以在1個周末2天消失三分之二包或一包，「她回去後我就默默再拿出一包放到廁所」，對於廁紙使用速度「覺得實在是太快了，不太舒服」，樓主亦更新指可能之後買1袋廁紙放在男友住所，「順便再拿1包去廁所」。

（Dcard討論區）