內地女千元鈔付$59的士車資　司機1招火速找續　下車驚覺找少$910

的士車資明買明賣，但車資糾紛仍然屢見不鮮，最近有1名女子在小紅書發文，表示日前與母親在香港旺角乘坐的士回到尖沙咀的酒店，車資為59元，但她們身上只有2張1,000元鈔票，便給的士司機1張千元大鈔，還提醒對方是張1,000元，但對方早在其母親取錢時就已拿好找續，並在收了1,000元後直接將手上的找續給樓主母親。2人下車後，她們才驚覺手上只有30元，因此立即到酒店職員協助翻查該的士的車牌號碼，並報警處理。



樓主及其母親在香港旺角乘坐的士回到尖沙咀的酒店，車資為59元，但她們身上只有2張1,000元鈔票，便給的士司機1張千元大鈔，2人下車後，她們才驚覺找續只有30元。（資料圖片）

該名女子在小紅書以「在香港打車被司機少找零910港幣」為題發文，表示早前與母親來港，於旺角坐的士回到尖沙咀的酒店，車資為59元，但因為她們只兌換了2張1,000元港幣，母親便直接給了其中1張1,000元紙鈔，付錢的時候還特意提醒司機說「是1,000」。然而，樓主形容「司機在我媽在錢包裏拿錢的時候就找好了錢，還卷成了一團」，並在收到錢後「把提前找好的錢」給了樓主母親。

雖然樓主感到有點奇怪，「（司機）都不知道我媽要給的錢是多少就找好錢了，而且數量看着也不對」，但2人還是下車。樓主着母親看一看司機找續了多少錢，即發現只有30元，她們立即找酒店職員，幫忙查看閉路電視紀錄和的士的車牌號碼，而且報警，其後樓主2人親身到警署，惟警員表示無法透過電話聯絡交通部，「可能是放假了，所以找不到人」。樓主在文中直言已沒打算能拿回差額，只能將經歷分享至網上，警惕其他遊客，「錢沒準備找回了，發出來就當避雷了」。

其後樓主2人親身到警署報案，但在帖文直言已沒打算能拿回差額，只能將經歷分享至網上，警惕其他遊客。（小紅書圖片）

根據現行法例，的士司機為給予乘客找續，必須攜帶不少於100元的港幣紙鈔及硬幣，不過，司機若未能為港幣500元或1,000元面額的紙幣提供找續，不屬違法。帖文引來網民討論，有人認為相關司機有權不找續，但不代表可在乘客不知情下找少錢，「可以拒收流通貨幣和收了不找是兩回事」、「拒收500或1,000司機不違法，但是司機不能把1,000當100找啊」、「投訴到香港旅遊發展局」、「我上次被多要錢，的士司機故意把收據有車牌的地方撕掉了，慣犯，最討厭香港的士」、「香港司機真的很差，態度差，還總是收多錢」、「我也被騙過，給500元，下車發現少了100元」。

然而，也有網民認為只是司機的無心之失，又提醒乘客假如要付大額紙鈔，應在上車前確認司機可提供找續，「不能排除司機在急急忙忙想跑下一單的情況之下，沒細看他們給的是1,000的可能」、「我們一般如果只有5百/一千，上車時就會先和司機問清楚是否有足夠找續，如果他說沒有，我就會下車」。