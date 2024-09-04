淡定「坐車」！幼童放保溫買餸車拖住過馬路　網民：湊仔要考牌先

不少人為免購物時拿到「身水身汗」，都會選擇用買餸車。不過，日前有網民就在街頭見到「奇景」，只見有主婦拖住保溫購物車過馬路，但裏面放的不是菜，而是1名幼童！幼童淡定地坐在車內，全無掙扎。



有網民看完影片表示「最勁係佢唔扭計」、「好危險，但呢個畫面又好得意」，亦有人大為反對，「而家湊仔真係要考牌先」、「係咪想熱死？」。然而，也有網民憶述年幼時被長輩放在購物車內拖着走，並流露懷念，「我細個都係咁坐」、「童年回憶」、「我想坐入去」。



有網民在街頭見到有主婦拖着保溫購物車過馬路，而裏面坐着1名幼童。（Threads）

該段影片在社交平台Threads上流傳，片中可見，1名幼童被放置在保溫購物車內，露出頭部，身邊1名大人則右手握住購物車把手，將幼童連人帶車拖著過馬路。其間，購物車隨路面起伏搖晃，坐在車兜裏的幼童亦隨起伏而輕擺頭部，安安靜靜全無掙扎，還轉動大眼睛看路過途人。

影片引起網民熱議，有網民認為片中幼童趣怪可愛，但同時認為不能忽視此種「運送」方式存在危險，「勁得意」、「最勁係佢唔扭計」、「好危險，但呢個畫面又好得意」。

坐在車兜裏的幼童亦隨購物車搖晃而輕擺頭部。（Threads影片截圖）

另外，有網民就指曾在街上見過類似情況，有婆婆「用一樣嘅方法同工具載住個B」，豈料路上顛簸，婆婆脫手後幼童連車一起摔到地上，幼童後腦先着地，「我見佢抱起個B，冇見紅，仲識喊。我仲叫個婆婆最好同個B睇一睇醫生，同醫生講聲咁樣撞到個後腦」。

網民：不如拎返BB車

有網民對放小孩在購物車內表示反對，「而家湊仔真係要考牌先」、「佢仲要坐咗喺個保溫袋入面，係咪想熱死？」、「拖還拖，帶返個兒童頭盔好啲」、「不如拎返BB車」。

不過，也有很多網民指年幼時曾坐過買菜車，由母親、嫲嫲等長輩拖着穿梭街市，並對此表達懷念，「細個都有坐過類似，唔知有冇人都係咁，紅色格格網車加個奶粉罐當櫈坐」、「我細個都係咁坐」、「童年回憶」、「細路應該覺得好玩」、「我想坐入去」。

（Threads）