朝早起身總覺口臭？醫生揭示5大身體警訊　詳列多種解決方法

不少人早上起床，感到口部又苦又臭，隨時可能涉及多種健康問題。有醫生指出，有機會出現5種問題，包括消化系統和肝膽功能，提醒民眾避免在晚上吃重口味或油膩的食物，保持口腔衛生，定時進行健康檢查。



胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，口腔苦臭的原因可能涉及健康問題，並非僅僅是飲食或口腔衛生不足所致。（示意圖/gettyimages）

胸腔暨重症專科醫師黃軒在facebook專頁表示，口腔苦臭的原因可能涉及健康問題，並非僅僅是飲食或口腔衛生不足所致，列出5種相關問題︰

1. 消化系統問題：胃酸逆流與消化不良

如果民眾「早上醒來時嘴裡常常有一股苦味，並伴隨著異常的酸臭味口氣」，可能有胃酸逆流，將胃酸或膽汁帶回到食道和口腔，令到口腔有苦味和臭味。

相關情況通常和晚餐食得太飽或太晚有關，民眾可以在睡前避免吃重口味或油膩的食物，餐後2至3小時後，方可上床休息。

黃醫生指，民眾「早上醒來時嘴裡常常有一股苦味，並伴隨著異常的酸臭味口氣」，可能有胃酸逆流，將胃酸或膽汁帶回到食道和口腔，令到口腔有苦味和臭味。（示意圖/gettyimages）

2. 肝膽功能異常：肝膽疾病的潛在警示

肝膽系統負責膽汁的生成與排泄，膽汁累積或排泄不暢可能導致口腔中出現苦味，這種情況常見於肝炎、膽囊炎等疾病患者，他們早上起身會有口苦，同時伴隨疲憊、食欲不振或右上腹疼痛等症狀，如果其他人有類似情況，應該及時就醫檢查肝膽功能。

3. 口腔衛生與牙齒健康問題

口腔內細菌容易在夜間滋生，特別是當有牙周病、蛀牙或口腔潰瘍等問題時，口腔異味更加嚴重，甚至可能會加重口腔的苦味和臭味，所以民眾要保持口腔衛生，每日早晚刷牙和使用牙線清潔牙縫，以及定期進行口腔檢查。

當有牙周病、蛀牙或口腔潰瘍等問題時，口腔異味更加嚴重，甚至可能會加重口腔的苦味和臭味。（示意圖/gettyimages）

4. 糖尿病與代謝性疾病

糖尿病患者由於血糖水平不穩定，可能會出現口乾、口苦和口腔異味的症狀，甚至由於體內的酮體增多，形成異常甜味或苦味，除了又苦又臭之外，他們同時頻繁口渴、頻尿等症狀，建議進行血糖檢測，以了解血糖控制情況。

糖尿病患者除了出現口乾、口苦和口腔異味的症狀之外，同時頻繁口渴和頻尿。（示意圖/gettyimages）

5. 風濕免疫疾病：乾燥症

乾燥症是風濕免疫疾病，導致唾液腺功能受損，進而引發口乾、口苦及口腔異味，病人除了感到口部又苦又臭之外，早上醒來更會口腔異常乾燥，甚至感覺吞咽困難，眼睛乾澀或皮膚乾燥，民眾考慮進行風濕免疫系統的檢查。

黃醫生提醒民眾，如果長期口苦口臭，應盡早求醫接受檢查。（facebook專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」圖片）

整體而言，黃醫生建議民眾避免適量攝取富含纖維的食物，有助於促進消化，必要時使用漱口水，減少細菌滋生，而且保持身體水分充足，幫助清除口腔內的食物殘渣，更能促進唾液的分泌，減少口乾，一旦持續口苦口臭，應該及時求醫接受檢查，查明原因對症下藥。

（facebook專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」）