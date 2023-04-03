丈夫口臭問題嚴重　人妻頂唔順帶求醫　驚揭患口腔癌勁崩潰

口臭問題絕對不能忽視，或會是患癌徵兆！近日台灣就有人妻表示，每天和丈夫對話時都會聞到對方口中產生強烈惡臭，本以為他是熱氣或扁桃腺結石（細菌和唾液在扁桃腺的小裂縫結合因而形成的細小白色分泌物，位於喉嚨最後方兩邊的咽扁桃腺），後來無法忍受所以帶他求醫，經檢查後發現原來是患有舌癌，屬於口腔癌的一種。負責為其治療的醫生表示，除了腦癌，頭部以上的癌症大多和感染人類乳突病毒（HPV）有關，因此不論男女，都應該注射疫苗以降低感染機會。



台灣有人妻每天和丈夫對話時都會聞到對方口中產生強烈惡臭，本以為他是扁桃腺結石，後來無法忍受所以帶他求醫，經檢查才發現是患舌癌。（示意圖／GettyImages）

台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬在《醫師好辣》節目中分享，有人妻表示其50歲丈夫有強烈口臭問題，說話時更特別嚴重，刷牙也無法解決，加上他經常摳嘴巴，忍受半年後終於求助耳鼻喉科醫生。丈夫當時還解釋，認為只是「扁桃腺結石」，不過他也自覺奇怪，因為怎樣摳，結石都不掉下來，有次拿出手指時更充滿着血絲。後來醫生用壓舌板輔助檢查，發現他右側舌根有約3厘米腫瘤，經切片化驗後證實是患上第二期舌扁桃體癌。

+ 1

吳醫生補充，台灣曾有研究發現，除了腦癌，患有頭部以上癌症的病人，有三成和感染HPV病毒有關，而男性患口腔癌比例更是逐年遞增，因而呼籲民眾應要透過接種疫苗，以減少感染機會。

感染HPV主要途徑是性接觸，而說起HPV較多人會聯想到常出現於女性身上的子宮頸癌，但其實不論男女，都有機會感染HPV病毒。當中有90%感染者身體免疫細胞會自動將病毒清除，而無法清除病毒的人將被視為「持續性感染」，因此最佳預防措施，就是在未有任何性行為前先接種疫苗。