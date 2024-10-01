不懂繁體！小紅書女誤點齋咖啡睇英文先明　內地網民以為係這個字

內地與香港所用字體不同，近日就由從內地來港的網民因不懂繁體字而鬧出「烏龍」。據她所言，當日她在城市大學飯堂吃晚飯，因看不懂餐單的「齋」字，隨手點了杯「熱齋咖啡」。結果因為咖啡太提神，所以她整晚也睡不着，並懊悔表示「這種文化虧以後不想再吃了」。而樓主的經歷也引起部份內地網民共鳴，笑言曾「齋」、「齊」不分，誤以為「齋啡」是「齊啡」，就是「什麼都有」、有奶有糖的咖啡，令人啼笑皆非！



該名從內地來港的女生表示，看到收據上的英文解釋才明白「熱齋咖啡」就是不加糖不加奶的熱咖啡。（小紅書圖片）

該名從內地來港的女生在小紅書上以「HK不認識繁體字導致的飯堂烏龍」為題發帖，稱日前晚上需於城市大學上課，於是便在下午約5時半到校內食堂用餐，並打算叫杯咖啡「提提神」。由於之前已經喝過隨餐的加奶熱咖啡，她便想嘗試些「不一樣的」，隨手點了餐單旁邊的「熱齋咖啡」。

樓主只認識「咖啡」，卻不知道「齋」是什麼意思，直到看到收據上寫的「Black coffee」（黑咖啡），才知道「齋啡」就是不加糖不加奶的咖啡，嚇得她形容自己「我的心拔涼拔涼的」。雖然她平日也會喝齋啡，但由於當日傍晚才喝，一直到了凌晨2時還十分精神。為此，她十分後悔表示「這種文化虧以後不想再吃了」。

最終樓主因為喝了齋啡太提神，整晚都睡不着。（小紅書圖片）

內地網民爆笑共鳴：以為是「齊啡」

帖文引起網民熱議，有內地網民直呼有共鳴，並表示曾經將「齋」當作「齊」字理解，以為「齋啡」就是「齊啡」而鬧出笑話，「以為是什麼都有，加奶加糖的意思」；也有網民表示看懂「齋」字也理解不了，「我認得到繁體字也不懂這啥玩意兒」、「認識也不知道齋咖啡是黑咖啡的意思」。

亦有內地網民分享趣事，稱看不懂香港一些餐廳術語，如「淨餸」就是只要配菜的意思，「我剛來香港的時候點車仔麵點了淨餸，到了我才知道這是不要麵的意思」。不過，也有內地網民認為受港台影視文化影響，繁體字在內地「出現率挺高」，並表示「不會寫也不至於不會認吧？」、「但是廣東人我感覺都會呀」、「我東北人也會看」。

（小紅書）