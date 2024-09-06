颱風摩羯│下午改3號風球　網民湧天文台fb批：又要逼車　反掀罵戰

【颱風／天氣消息／天文台／摩羯／熱帶氣旋／颱風路徑預測／8號風球／打風／預報】超強颱風摩羯襲港下，天文台需要發出8號風球，但隨着摩羯逐漸遠離香港，天文台預告會在下午12時40分改發3號風球，意味打工仔下午需要返工。



消息一出，大批網民湧到天文台Facebook留言，有人批評天文台做法，「又要迫車了」、「又要趕食飯趕上車返工，可唔可以搵一次係服務市民？」、「玩死」、「返去做一陣又收工，我真是多X謝你」；但隨即有大批網民反駁，讚天文台做得好，「有晒時間，唔使估估下，讚！」、「掂，今次打風我完全唔駛塞車，收工流暢」、「讚！天文台做得好」。



天文台預告會在下午12時40分改發3號風球，意味打工仔下午需要返工。（資料圖片）

天文台下午12時40分改發3號風球

8號風球現正生效，上午11時，超強颱風摩羯集結在香港之西南約400公里，即在北緯19.3度，東經112.0度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約15公里，移向海南島至雷州半島一帶。

天文台表示，過去數小時，摩羯繼續採取較為偏西的路徑移動，逐漸遠離本港。預料本地普遍風力會逐漸減弱，天文台會在下午12時40分改發3號強風信號。

（歐嘉樂攝）

天文台預告於下午12時40分改發3號風球，引起兩派網民爭議。（天文台Facebook）

網民湧天文台FB掀兩派爭議

天文台預告於下午12時40分改發3號風球，意味一眾打工仔下午需要上班。消息一出，大批網民湧到天文台Facebook留言，有人批評天文台做法，「又要迫車了」、「又要趕食飯趕上車返工，可唔可以搵一次係服務市民？」、「返去做一陣又收工，我真是多X謝你」、「全日停工比較好，永遠危險都係8號後」、「遲少少落都冇咁多人返工」、「天文台吸嬲大賽開始」。

但隨即有大批網民反駁，讚天文台做得好，「有晒時間，唔使估估下，讚！」、「掂，今次打風我完全唔駛塞車，收工流暢」、「讚！天文台做得好」、「接受現實返工啦」。