學生夾錢坐搭的士？相片瘋傳嘲諷路程短：X街仔　拍照者身份惹議

香港的士小巴商總會理事長陳洲早前訪問時稱，的士對象是急需點對點服務的乘客，「唔係畀你3、4個學生坐埋，就搭一架的士返學喇，唔係畀你咁用㗎嘛」，其言論惹來各界爭議，其後他澄清當時是想表達的士與其他交通工具的車費差距收窄，強調並非不歡迎學生坐的士，「大家點樣夾錢都好，坐的士冇理由唔歡迎。如果唔歡迎學生哥坐車，咁咪俾人鬧」。



不過，近日網上瘋傳有學生哥乘坐的士的照片，拍照片者更形容「就係呢啲X街仔」，又公開對方就讀的校名，以及上落車地點。相關帖文現已被刪除，但就被網民轉發到其他平台，怒斥有人偷拍學生哥，炮轟「不知所謂，學生都唔放過」、「俾足錢搭車返學放學，都要俾人影相上網公審」。



網民又關注拍照者身份，「佢點知一定係落金鐘」，有人猜測對方或是的士司機，不忿自已拒載的學生搭乘另一輛的士，估計該司機「諗諗下原來收$29落嚟都好過無，越諗越唔忿氣咪影相上FB」。不過其後有留言指對方從未提及自己是的士司機，另猜「似係排嗰幾個學生後面嘅人影，喺度鬧啲學生咁近都坐的士，搭咗佢部車」。



有學生搭乘的士遭偷拍，疑因車程短被貼圖公審「X街仔」。（連登討論區截圖）

中學生搭的士被公審：X街仔

相片最初上載到facebook 群組「的士司機資訊網 Taxi」，可見1輛紅色的士後座載有至少2名男學生，樓主當時與相中的士停在紅棉路一燈口處，相信正等候轉燈，他偷拍的士上的學生，又公開對方就讀的學校名，以及上落車地點，再怒斥「就係呢啲X街仔」。

相關帖文雖然已被刪除，不過卻被網民截圖，並轉發到多個群組以及連登討論區，引來眾多留言炮轟，「黐X線，學生俾足錢搭車返學放學，都要俾人影相上網公審」、「不知所謂，學生都唔放過」、「未有信用卡先焗住搭的士啫」，意指持有信用卡後可轉用網約車。

若然由相中學生所讀的學校搭乘的士前往金鐘，車程約為6分鐘。（網上地圖）

網民熱議拍照者身份

不過帖文最令人好奇的，莫過於是拍照者的身份，「佢（拍照者）點知一定係落金鐘？」、「個司機係咪特登落車去影佢哋（學生）)相」、「會唔會佢（拍照者）拒載完，佢哋（學生）上咗另一架的士？」、「（拍照者）諗諗下原來收$29落嚟都好過無，越諗越唔忿氣咪影相上FB」；而根據網上地圖顯示，若然由學生就讀學校搭乘的士前往金鐘，車程約為6分鐘，算是短程客。

有人估計樓主是的士司機，不忿原拒載學生搭乘另一的士，「諗諗下原來收$29落嚟都好過無，越諗越唔忿氣咪影相上FB」。（示意圖／資料圖片）

雖然拍照者身份成疑，惟大部份留言偏向覺得他是的士司機，又指「呢啲旗先正」，「本身有客先會上去，預咗吉落，宜家有人俾錢落返去，又唔使過海」、「有錢收落返市區仲想點？調轉X都情有可原，有時啲學校區好偏遠」、「太遠唔坐、太近唔坐、過海唔坐、交更時間唔坐，上車要問咗司機心情先」。有網民留言猜測其他原因，「事實上出Post條友無話自己係的士司機」、「似係排嗰幾個學生後面嘅人影，喺度鬧啲學生咁近都坐的士，搭咗佢部車」。

（綜合）