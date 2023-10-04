「醉漢」睡在長椅上　近看真身竟是最萌海洋動物　網民嘲：喝太多

外國有時會在路邊看見神奇的野生動物，有路人在南美的厄瓜多共和國捕捉到一隻海獅躺平在公共長椅上呼呼大睡，非常愜意的樣子。



網民在IG分享，厄瓜多的加拉帕戈斯省的阿約拉港（Puerto Ayora），一隻海獅直挺挺躺在港邊的長椅上，牠的身長剛好和椅子長度相當，彷彿是為牠量身打造的床。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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海獅睡得非常熟，路人從身旁走過，對牠進行180度的環拍，牠完全沒有醒來，地上還有一些疑似是海獅的排泄物。

網民表示：「頂級流浪狗」、「這位街友隨地大小便還佔用公共資源，警察杯杯快來取締」、「牠睡得好安詳」、「旁邊可以放個碗乞討沙丁魚」、「睡在這兒不怕著涼？」、「這位仁兄昨天是喝了多少」、「該不會從早上日光浴躺到天黑」、「看起來好像一根漂流枯木」。

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海獅這種海陸雙棲的動物有時會跑到人類活動的區域，先前美國有一隻海獅上陸後迷路了，消防部門用水管指引牠往大海的方向移動，但海獅顯然還沒玩夠不想走，竟然鑽進附近的森林裡，遊蕩了四天。最後救援人員直接給牠注射鎮定劑，再用挖土機將牠送回大海。

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