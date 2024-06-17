「小狗」滿身泥巴真身竟是另一種動物「牠」一湊六登門來托嬰

國外一名女網友日前在自家庭院發現了一隻外型神似小奶狗的動物，身上沾滿泥巴，獨自在花圃裡面遊蕩，正當她好奇眼前動物的真實身分時，碰巧撞見一隻狐狸跑來，要將牠的寶寶帶走。



此後，這隻母狐狸經常會帶著6隻狐狸寶寶來光顧，有時候來哺乳，有時候會帶孩子來曬太陽。

庭院出現「滿身泥小奶狗」原來是小狐狸 媽媽一帶六來托嬰。（Tiktok@mollyspalter0）

女網友家中的庭院突然出現一隻沾滿泥巴的小奶狗，真實身分其實是狐狸。（Tiktok@mollyspalter0）

抖音用戶mollyspalter0分享了與這窩狐狸母帶子的相遇經歷，當時她發現庭院裡出現了一隻外型神似小狗的動物，身上沾滿泥巴，似乎正在找尋食物。隨後，一隻母狐狸來到庭院，由於狐狸寶寶離玻璃門的距離很近，狐狸媽媽緊戒地緩慢靠近，將孩子帶離此處，女網友原以為和這窩狐狸寶寶的緣分已經結束，沒想到過一陣子又遇到狐狸媽媽，帶著6隻小狐狸來到庭院放空。

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隨著狐狸媽媽逐漸熟悉環境，開始會不定期帶幼狐來網友家的庭院「托嬰」，有時候會躺在草皮上休息，眼神注視周遭的環境變化，而小狐狸們則是到處探索，或是邀請媽媽一起玩，偶爾狐狸爸爸也會出現。

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女網友將與狐狸家庭相遇的故事分享出來，許多網友看完紛紛留言直呼：

「原來是狐狸家族！」

「透過狐狸媽媽的眼神，感受到滿滿帶娃的無奈」

「可以在自家庭院看到育嬰畫面超酷！」

「狐狸寶寶第一眼看真的會以為是小狗」

「小狐狸們都順利長大了～」

「狐狸應該是感覺到這個庭院很安全，才會一直帶寶寶來托嬰」

「狐狸媽媽：人類，幫忙照顧一下好嗎？」。



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