港鐵怪叔叔出沒？突蹲下強脫後生仔鞋襪　原因曝光　網民：我遇過

港鐵有怪叔叔出沒？近日有網民在社交平台發帖分享在港鐵上遇到的奇聞，指有1名大叔乘客突然1名不認識的後生仔面前蹲下，並提出要求，稱想脫去他的鞋襪看看他腳的尺寸。相關要求實在匪夷所思，而年輕人亦嚇得反能及時反應，在未有動彈下，任大叔脫下鞋襪，而大叔「得手」後便離開。事件令網民嘖嘖稱奇，有網民更自爆有相似遭遇，「條友前幾日係香港站問我對腳幾大」、「我10年前遇過一模一樣嘅事」。



有網民在港鐵車廂內見到1名大叔在1名不認識的後生仔面前蹲下，突然脫去他的鞋襪看他腳的尺寸，「得手」後便離開。（Threads圖片）

目擊者：阿叔無啦啦除後生仔隻鞋再加襪

該名網民在社交平台Threads上發帖，指日前乘搭港鐵時遇上「勁crazy（黐線）嘅一幕」，1名阿叔乘客突然走年輕男子前面，脫去對方其中1隻球鞋和襪，聲稱想看一下他的腳多大，「有個阿叔無啦啦除一個後生仔隻鞋再加襪，話想睇吓佢隻腳有幾大咁」。

從照片可見，該名年輕男子微曲左腳靠着扶手鐵柱，左腳赤裸。另1張照片則可見1名穿藍色T裇的大叔蹲在男子身旁，並用雙手托着他的足底，同時雙手圈着足背似在端詳。

年輕男子咒罵：神經病

樓主指大叔「摸」完年輕男子的腳就走開，整個過程不足20秒。她起初以為兩人認識，後來年輕男子回過神來並咒罵「神經病」，才知道原來兩人並不相識。而事後，年輕男子自行走到空位上穿好鞋襪，「後生仔自己喺隔離搵個冇人坐嘅位着返隻襪着返隻鞋，然後我先影第三張相」。

帖文引起網民熱議，有人認出照片中的大叔，指曾有過類似經歷，「條友前幾日係香港站問我對腳幾大」、「我10年前遇過一模一樣嘅事，雖然唔係好記得個樣，但應該有九成肯定係同一個人」。

有網民就聯想到電影《少林足球》的一幕。（《少林足球》劇照）

不少網民對事件表示震驚，並對年輕男子同意被脫下鞋襪的行為大為驚詫，「除嗰黐X線，俾人除嗰個黐XX線」、「咁黐X線阿叔強除鞋襪仲要自己着返」。也有網民為男子解釋，「無反應先係被騷擾時常見嘅反應」、「根本就咩人被人搞都會嚇到唔識反應、會呆咗」、「證明就算係男人，無啦啦畀人除襪摸腳都係唔識反應」。

（Threads）