台灣有住戶丟「整包大便」到廚餘桶！管業處：將彩色列印犯人長相

台灣許多社區有垃圾、廚餘代收的服務，一名網友分享，自己社區的管委會貼出一張公告，指出有住戶在廚餘桶裡「丟了整包大便」，將會把犯人照片用「彩色」列印公告。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名網友在Facebook社團「爆怨2公社」分享一張照片，內容是社區管委會的公告，指出有住戶將整包大便丟入廚餘桶內，也有住戶將整包廚餘放在廚餘桶旁邊。

一名網友分享，自己社區的管委會貼出一張公告，指出有住戶在廚餘桶裡「丟了整包大便」，將會把犯人照片用「彩色」列印公告。（Facebook@爆怨2公社）

管委會決議調閱監視器畫面，將違規住戶的影像「彩色列印」並公告，讓他直呼「還真的很想知道，到底是誰家的大便，拿來丟廚餘桶」。

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貼文一出後，多數網友都覺得好笑，紛紛表示：

「這種人給他公開鞭一次，會安份好一陣子」、

「看到彩色列印我跟老公笑到噴口水，看樣子管委會真的很生氣」、

「更怕是人的大便」、

「可以從色澤觀察這個人身體有沒有健康」。



此外，也有網友認為「大便也是廚餘的一種啊，反正最後都是堆肥，有啥差」。

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