黃埔花園30秒極速鎖車再現　3人分工極具效率　網民：請人要計時

全港第一鎖車隊，許多人或會想起沙田第一城，但最近有網民在社交平台上傳影片，直言「又一次見識到黃埔嘅30秒快速鎖車」。據影片顯示，一行3人的鎖車隊於黃埔花園一帶，為1輛停泊雙黃線的貨車上鎖，一人負責鎖車、一人負責拍照記錄、一人在在貨車車門旁放下雪糕桶。不少網民看後笑言「鎖車要好似好似F1入pit，要計時，合格才請」。



有網民在社交平台上傳影片，直言「又一次見識到黃埔嘅30秒快速鎖車」。（facebook影片截圖）

樓主在facebook群組「馬路的事討論區」發文，表示日前又再次見識到黃埔花園的「30秒快速鎖車」，分享指過去已曾目擊該鎖車隊，直言今次是「見過最快一次」，當時3人下車，其中1人負責鎖車，另有人負責在車頭放下通知書和拍照，最後一人則拿起雪糕筒並放在司機車門外，「20幾秒完成」。

據樓主上傳的影片顯示，1輛貨車停泊在黃埔港鐵站外的雙黃線路段，1名職員為貨車上鎖，另外一人則疑似在車頭「攝」上告示，後來有人在貨車附近拍照，3人其後上車離開。

影片引來網民討論，表示「世界第二，九龍第一」、「一日鎖兩次都平過請多個跟車」、「還可以要佢哋開鎖，即場八達通付款」，也有人認為論鎖車速度，始終是沙田第一城技高一籌，笑言「沙田第一」。