勁過第一城鎖車隊？黃大仙商場超極速鎖外賣車　後續更狂：搵食啫

比沙田第一城鎖車隊更快手？本港網絡流傳1張相片，指黃大仙商場有外賣員停泊電單車轉身後，即時被保安「0秒出手」鎖車，雙方僵持不下，最終要報警處理，形容「咁X大鑊」。

事件引來網民爭議，有人批評「搵食啫！咪算囉！」、「送外賣嘅好恰啲？」；也有人認為鎖車無可厚非，「寫明唔泊得，即鎖，仲有嘢討論？」、「其實都標示咗係唔泊得，鎖或唔鎖都只係人情同道理嚟啫」。



（Facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」）

有港男在Facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」上載相片，指黃大仙商場有外賣員剛停泊電單車轉身，就被保安鎖車，之後更要報警處理，提醒九龍區外賣員注意，形容：「玩到報晒警咁X大鑊！」

從相片見到，電單車停泊在路中，旁邊掛有不准停泊告示，而戴上頭盔的外賣員站在電單車旁，附近還有多名人員，包括保安和警察。

（Facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」）

事件引來網民熱議，有人批評保安做法過分，「搵食啫！咪算囉！擺一陣拎個餐」、「送外賣嘅好恰啲？」、「狗眼看人低，你試下揸部林寶入去？」，更明言「以後唔送呢區」。

但亦有人認為鎖車無可厚非，「寫明唔泊得，即鎖，仲有嘢討論？」、「部26（電單車）車頭都有晒告示啦，講條X咩。條氣唔順咪以後唔接呢到嘅單囉」、「其實都標示咗係唔泊得，鎖或唔鎖都只係人情同道理嚟啫，無任何討論價值。往後只有做？定唔做？」。