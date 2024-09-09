$55兩餸飯殺入數碼港！主攻貝沙灣居民+上班族？　網民熱議平定貴

經濟吹冷風，兩餸飯開遍港九新界各地，成為不少打工一族的性價比之選，而最近更有兩餸飯店正式進駐數碼港商場，掀起網民熱議。數碼港商場早前在社交平台發布帖文，表示名為「1+2小廚」的兩餸飯小店登陸該商場，基本的雙餸飯盛惠55元，供應15款小炒予食客選擇，例如魚香茄子、鳳梨炒肉和香辣四季豆，菜式不定期更換。



網民紛紛留言評論，有人認為定價55元偏貴，但考慮店舖選址，尚算合理，又指可為打工仔提供多1個相對平價的午餐選擇，「我都喺嗰邊返過工，得pepper lunch同M記平啲，多個選擇都好，嗰度其實係數碼港，都唔少人返工」、「消費對象係碧瑤灣同貝沙灣啲客？」。



「1+2小廚」兩餸飯小店該數碼港商場。（facebook圖片）

兩餸飯定價55元不包汽水

數碼港商場早前在facebook專頁分享消息，表示1間兩餸飯餐廳正式登陸數碼港，供應近15款鑊氣小炒，菜式每天都不同，也會不定期更換，「最啱忙碌咗大半日嘅上班一族」。據帖文上傳的照片顯示，1客兩餸飯定價55元，未包括汽水，而菜式包括有魚香茄子、鳳梨炒肉、香辣四季豆、咖哩牛腩、鎮江骨等。

網民：下一個目標係殺入山頂

消息很快就引來網民討論，有人質疑55元的定價太高，有人則笑言貝沙灣居民會否成為消費群組，「55蚊兩餸飯咁貴！」、「55蚊喺出面食到兩盒」、「四季豆同茄子係最平嘅蔬菜之一，咁X樣就賣$55」、「（貝沙灣）買餸自己煮都貴過兩餸飯」、「55蚊嗰度嚟計又算合理」、「貝沙灣啲人真係會去食咩？」、「其實愈有錢嘅人愈唔捨得使錢，啲高層食麥當勞14蚊包就算，所以其實有得諗」、「Target係嗰度返工同埋上面醫學院落嚟嘅師生」。

部份網民則表示兩餸飯店已進佔香港各地，笑言「下一個目標係殺入山頂，跑馬地要等吓先」、「兩餸飯橫掃港九新界，所向無敵」。