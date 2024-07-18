豪華兩餸飯？餐廳推$15「大大隻鮑魚」　升級版雙餸飯網民咁睇

兩餸飯是不少港人的食飯選擇，圖其方便兼「抵食」。近日有雙餸飯餐廳在網上發帖，推出新菜式「果皮蒸鮑魚」，供顧客加購，而價錢為每隻15元。對於這款「升級版豪華兩餸飯」，網民意見不一，有人覺得「好抵」，更特意買來加餸，但亦有人笑言鮑魚用在兩餸飯上有點「大材小用」。



有雙餸飯餐廳供應新菜式「果皮蒸鮑魚」，每隻15元。（「權發小廚」Facebook圖片）

有雙餸飯餐廳在Facebook專頁發帖，表示餐廳3間分店均供應新菜式「果皮蒸鮑魚」，還標示「游水」、「超值」的字眼，顧客可按需要自行加購，每隻15元。從照片可見，托盤內有18隻連殼鮑魚，每隻都個頭不小，上面綴有果皮及蔥花，鮑魚下則鋪了一層粉絲。

這款「升級版豪華兩餸飯」引起網民熱議，有人覺得「好抵」，亦有人笑言鮑魚入饌做兩餸飯是「大材小用」，不過就相當吸引，可用作「加餸」之用，「睇見都開心」、「買返屋企加餸」、「噚晚買咗4隻返屋企食，加多盒餸」。有網民更慕名而至卻發現已經售罄，「今日專登放工想買蒸鮑魚加餸，但去到已售罄，唯有買蒜蓉粉絲蒸開邊蝦頂檔」。

不過，有部份網民就覺得並不如店家所說十分「超值」，「似酒樓價」、「15蚊一隻一樣有賺啦，有咩特別？」、「街市買都係100蚊20隻，不過就要自己煮嚟食」。

（Facebook）