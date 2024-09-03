單車阻巴士被響咹！外賣大叔爆粗挑釁：撞X我囉　後續更衰惹公憤

馬路上踩單車須遵守交通規則，勿阻礙其他車輛。本港網絡流傳1段「外賣單車阿叔不滿被呠阻巴士去路鬧司機」影片，指銅鑼灣馬路上有踩單車的外賣大叔，因不滿被後方九巴2B響咹提示，竟在馬路中心停下單車阻礙巴士前進，然後走到車門隔着玻璃爆粗指罵車長，更爆粗挑釁表示「畀行油撞X我囉！X你老XX！」。



網民看過影片紛紛指摘大叔行為離譜，「送外賣大晒？」、「自私X」、「直接999啦」、「單車要考牌，交牌費，買保險，應該解決到唔少問題」。



翻查資料，這段影片早於2022年流傳，至近日有網民轉載到多個本港Facebook群組，再引來熱議。而當時拍攝者透露，大叔責罵車長後，聲稱「好攰要休息」，繼續把單車停在路中阻礙巴士，令巴士車長非常無奈，而糾纏幾分鐘後，大叔終踩單車離去。



網絡流傳1段影片，銅鑼灣馬路上有踩單車的外賣大叔，因不滿被後方九巴2B響咹提示，竟在馬路中心停下單車阻礙巴士前進。（影片截圖）

單車停路中心 大叔爆粗挑釁車長：撞X我囉！

網上流傳的「外賣單車阿叔不滿被呠阻巴士去路鬧司機」影片長14秒，見到當時正值白天，穿黑衫黑褲戴口罩的大叔正站在巴士車門位置咆哮責罵車長，「我揸車行埋嚟之嘛！唔得啊？唔行得啊而家？」，更挑釁「撞X我！畀行油撞X我囉！X你老XX！」。

由於車長未有開門，大叔只能隔着玻璃車門狂罵泄忿；車長手部亦有動作，惟未能聽到回應內容。

大叔站在巴士車門位置咆哮責罵車長，更爆粗挑釁「撞X我！畀行油撞X我囉！X你老XX！」。（網上圖片）

網民批外賣大叔自私

網民看過影片紛紛批評外賣大叔行為離譜，「送外賣大晒？」、「自私X」、「畀我唔理佢，嘈都費事嘈，慢慢等」、「直接999啦」。也有人感嘆，「大家都係道路使用者，但係啲單車阿叔真係好霸道橫衝直撞，又無得1823，真係谷鬼氣」、「單車要考牌，交牌費，買保險，應該解決到唔少問題」。

翻查資料，這段影片早於2022年流傳，至近日有網民轉載到多個本港Facebook群組，再引來熱議。

網民看過影片紛紛批評大叔行為離譜。（網上圖片）

大叔後續咁做更離譜

拍攝者當時透露，事發地點在銅鑼灣近希慎廣場，他等候巴士時，見到涉事單車剷出到路中間阻礙巴士前進，巴士車長便昤響咹提示，詎料大叔即時停車阻塞巴士，並走到巴士車頭責罵車長，「佢阻住一陣唔郁，跟住仲走去講粗口鬧巴士司機。中間有段時間仲除埋口罩鬧」。

拍攝者續說，大叔鬧完車長後，自稱「好攰要休息」，把單車繼續停在路中心阻塞巴士，令巴士車長非常無奈，糾纏幾分鐘後大叔才踩單車離開。拍攝者補充，「眼見係單車阿叔問題，因為佢一直踩得好慢，仲有佢一路踩一路有望後面睇下巴士司機反應，直至巴士司機響咹」。