趕客？不滿被催單　人氣食店爆粗挑釁外賣員：打我呀笨　後續超狂

本港餐飲業及外賣員服務問題常惹關注。本港網絡多個群組瘋傳1段影片，指青衣城1間人氣粉麵店有職員因不滿被「催單」，認為對方不禮貌，與外賣員爆粗互罵，更挑釁「打我呀笨！」；外賣員回擊「你打我呀笨！問你有無出單啫，成30分鐘喇」，店員則怒道「你唔係好禮貌！」。直至影片結束，2人仍在互罵。



影片引來網民熱議，有人批評店員「趕客」，「返緊工可以X客」、「點做生意啊？」、「又係外賣平台與食店職員之間衝突」、「雙輸」；也有人認為要先了解事件原因，「持平講句，有時餐廳漏單或者根本唔記得做……做外賣仔躁我覺得了解咗先，無外賣仔咪又要自己落街拎」、「最緊要平心靜氣搞清楚先」。



本港網絡多個群組瘋傳1段影片，指青衣城1間人氣粉麵店有職員因不滿被「催單」，認為對方不禮貌，與外賣員爆粗互罵。（Facebook影片截圖）

不滿被催單爆粗互罵

有港男於Facebook上載該段41秒影片，除後被轉載到Facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」及Threads等多個社交平台。

影片見到，穿黃色上衣的外賣員，正隔着櫃枱爆粗喝罵店員，「X街！乜X嘢啊！X你老X！黐X線！問你有無出單啫」，店員以粗口回應「乜X嘢啊！X你老X咁點啊？你咩態度啊？為你1人做㗎？」。

影片見到，穿黃色上衣的外賣員，正隔着櫃枱爆粗喝罵店員。（Facebook影片截圖）

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外賣員重複「問你有無出單啫！X街！」，店員即火起挑釁「X乜嘢X街啊？打我呀笨！X你老X臭X！」，外賣員亦說「你打我呀笨！問你有無出單啫！X街！」，店員回覆「我答X咗你啦，咁你嘈乜嘢啊？」。

雙方僵持，外賣員收起粗口表示，「咁我都好禮貌問你有無出單啫」，店員則指「你唔係好禮貌！一入就催」，外賣員則重申「問你有無出單啫，成30分鐘喇」。直至影片結束，2人仍在爭執。

直至影片結束，2人仍在爭執。（Facebook影片截圖）

網民質疑趕客

影片引來網民熱議，有人批評店員「趕客」，「返緊工可以X客」、「點做生意啊？」、「大家都揾食，何必？」、「又係外賣平台與食店職員之間衝突」、「雙輸」、「呢啲外賣仔得把口，無非煩到你躁」、「黄衣最後氣勢弱晒」。

也有人認為要先了解事件原因，「持平講句，有時餐廳漏單或者根本唔記得做……做外賣仔躁我覺得了解咗先，無外賣仔咪又要自己落街拎」、「最緊要平心靜氣搞清楚先」。