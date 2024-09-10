最薄牛舌？火鍋店牛舌薄到透出碟底色！相片瘋傳網民笑爆：好刀工

牛舌厚切見得多，原來薄切也能切出新境界。日本網民在當地1間火鍋店點了1碟牛舌，可是上菜後讓她傻眼，牛舌被切得薄如蟬翼，甚至透明到透出餐碟的顏色，日本網民在網上發布牛舌的相片，隨即吸引890點擊率被瘋傳，有逾9萬人留言。



相片傳到台灣的社交平台後亦引來不少網民留言，「透到透明耶，這刀工也太強」、「這薄到感覺一下水就溶解了」、「這個一秒就能拿起來吃了，真省時間」。



牛舌薄到幾乎看不見肉色，只剩下肉的紋理，且變得透明，甚至可透出碟子的顏色，讓樓主驚訝地問這是「牛舌？」。（Ｘ圖片）

有日本網民早前在社交平台Ｘ發相片，題為「牛…舌…？」。從相片可見，碟上有7至8片牛舌，可是被切到薄如蟬翼，幾乎看不見肉色，只剩下肉的紋理，且變得透明，甚至可透出碟子的顏色，讓樓主驚訝地問這是「牛舌？」。

帖文一出即在網上被瘋傳，吸引逾890萬人次瀏覽，9.6萬人留言，而相片亦在台灣引起熱議，不少網民驚歎刀工出色，「透到透明耶，這刀工也太強」、「這薄到感覺一下水就溶解了」、「這個一秒就能拿起來吃了，真省時間」。

「薄切」牛舌相片在網上被瘋傳，吸引逾890萬人次瀏覽。（Ｘ截圖）

網民嘆餐廳太小家

有人好奇餐廳如何切到如此薄，「沒冷凍基本上切不成這樣，話說切這麼薄真的會比較好吃嗎」、「冷凍用機器切的吧」、「肉條冷凍再切啊」。也有人認為餐廳太小氣，「冷凍肉加切片機沒有很難，要多薄看良心」。