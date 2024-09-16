小紅書女搭輕鐵被查票　疑閘機故障無入站紀錄遭罰款　教一招應對

港鐵最近嚴打逃票行為，職員會不定時出現於不同輕鐵站。最近1名女子在小紅書發文，表示日前乘坐輕鐵，首次遇上查票的港鐵職員，雖然她上車前有拍卡，但驗票機卻看不到其入站紀錄，她表示「懷疑是接觸不良引致」入站時沒有成功收費，因此事後她留下「徵收附加費通知書」，並在回家後寫信解釋當初入站拍卡的情況，再去信港鐵。樓主尚未知道結果，但她提醒其他網民「總結：記得要看清楚是否已有入站紀錄」。



1名女子在小紅書發文，表示日前乘坐輕鐵，首次遇上查票的港鐵職員，雖然她上車前有拍卡，但驗票機卻看不到其入站紀錄。（小紅書圖片）

樓主日前在小紅書以「坐輕鐵被查票了！？」為題發文，表示早前乘搭輕鐵，雖然有拍卡才上車，但後來遇到港鐵職員查票時，「驗票機驗不出來我的入站紀錄」，讓她大為震驚，在帖文直呼「哭泣」，並懷疑是起初拍卡時接觸不良，才導致沒有紀錄。據其上傳的照片顯示，港鐵職員向她發出1張「徵收附加費通知書」。

樓主在文中提醒其他網民「不要做第二個我」，又分享假如有拍卡，但查票時發現沒有收費紀錄及被罰款後，應如何處理。她稱首先應要保管好「發票」，並謹記右上角的編號，回家後用紙筆寫下自己入站拍卡的情況，包括時間、地點和詳細狀況，「例如我是懷疑機件故障或者接觸不良」，其後在信中寫下個人資料，如電話、電子信箱（Email）和通訊地址，最後將手寫信寄到通知書上的上訴條款地址，「接下來就是等通知！」。

樓主稱應要保管好「發票」，並謹記右上角的編號，回家後用紙筆寫下自己入站拍卡的情況，其後在信中寫下個人資料，最後將手寫信寄到通知書上的上訴條款地址。（小紅書圖片）

經過該次經歷，女子表示「記得要看清楚是否已有入站紀錄」，以免被誤會逃票。帖文引來網民留言，有人質疑樓主是刻意逃票，笑言「上得山多終遇虎」、「搭車唔買飛， 自討苦」，也有網民討論用八達通拍卡，除了會顯示有否成功收費，機器還會發出聲音，「出入嘟八達通都有聲」，以幫助乘客辨別是否已付費。