牙齒裂了懶理！男子舌頭潰瘍半年終求醫　變口腔癌需切除3分1舌頭

牙齒出問題一定要及早處理！浙江有醫院日前分享病例，指1名36歲男子牙齒裂開後一直未處理，直至其舌頭被牙齒鋒利邊緣刺激到出現潰瘍，仍只用漱口水處理，最終痛到入院。醫生檢查發現其右舌有去1厘米乘2厘米的潰瘍型腫物，終確認為右舌鱗狀細胞癌，最終要做手術切去三分一舌頭。醫生指鋒利的牙齒持續刺激舌頭形造成創傷性口腔潰瘍，遲遲未處理的潰瘍可能出現癌變。



病人的牙齒有咬裂問題，但他一直沒理會，後來引起舌頭潰瘍。（示意圖／Getty Images）

內媒報道，浙江大學醫學院附屬口腔醫院日前收到2宗病例，患者同樣是長期口腔內潰瘍未及時治理，最反演變作口腔癌，其中名病人是牙齒裂開後一直沒管，最近出現潰瘍演變成口腔癌。

裂牙引起舌頭潰瘍 發現半年未求醫

36歲病人小寧有1顆牙齒被咬裂，遲遲沒理會，半年前他發現舌頭右側邊緣有處潰瘍，試過用漱口水和潰瘍貼等，甚至連辛辣成物都戒掉及調整作息，但未見成效。

醫生發現他的右舌後方有個1厘米乘2厘米大小的潰瘍型腫物，後確認是鱗狀細胞癌。（示意圖／Getty Images）

舌頭愈來愈痛他去求醫，該院口腔頜面外科主任兼頜面腫瘤專家李志勇醫生發現他的右舌後方有個1厘米乘2厘米大小的潰瘍型腫物，而且底部有可疑浸潤，潰瘍正正對住右下排1隻咬裂的牙齒。經病理檢查，確認為右舌鱗狀細胞癌。萬幸的是，當時鱗狀細胞癌範圍較局限，腫瘤向下侵入不深。

做手術切三分一舌頭

李醫生決定切除其部份舌頭，將其右側頸部淋巴組織及舌右側腫瘤切切，並成功保留了三分二的舌頭主體。小寧術後不用接受放射性治療，現時已慢慢恢復說話功能。

病人最終要做手術切除三分一舌頭，但術後不用接受放射性治療。（示意圖／資料圖片）

李醫生續指，病人一直未有好好重視那顆咬裂的牙齒，裂牙邊緣相當鋒利，持續刺激到舌頭形造成創傷性口腔潰瘍，傷口更長期未能癒合，潰瘍就會癌變。他提醒牙齒出現問題要盡早處理，如及時拔去牙齒的殘根殘冠（牙齒因蛀牙等原因而令牙冠大部份缺損稱為殘冠、如牙冠缺失到剩下牙根，稱為殘根），以免長期和口腔壁磨擦出現潰瘍。

口腔潰瘍其實是常見口腔黏膜病，可分作復發性潰瘍、創傷性潰瘍以及疾病伴發的口腔潰瘍。其中，創傷性潰瘍多數指口腔內殘根殘冠、牙齒鋒利邊緣、錯位牙等長期慢性機械勞損或有咬腮、咬頰、咬唇等不良習慣所形成的潰瘍。李醫生指，如創傷刺激因素只有約1個月時間，觸摸質地不典型，可先試試除掉刺激因素，如果不是癌變會有明顯好轉。如果復診情況未有改善，就要進一步檢查。

（綜合）