17歲仔不想上學！暑假擺攤體驗10日賺咁多錢　母嘆：更加堅拒返學

世事往往事與願違！內地有青年因不想上學，母親為了使他體會到賺錢艱辛，便趁暑假期間讓兒子擺攤做生意，打算「讓他吃吃苦頭，然後再繼續回校」，卻沒料到對方擺攤10天竟賣了將近1萬元人民幣（下同，約10,950港元），令嚐到甜頭的他，更堅拒回校上課。



由於青年母親將他擺攤影片分享到網上，有不少留言都認為他應以學業為重，「學習才是長久之計」，甚到有家長擔心會引起其他孩子效仿，致電並要求她刪除視頻。她強調，本意想讓兒子吃苦頭，不過亦擔心片段或會影響其他孩子，故表明「自己不提倡其他孩子和家長效仿」。



安徽有青年不想上學，母想他吃點苦頭便讓他去擺攤，豈料他10天竟賺近過萬元人民幣，更堅拒回校上課。（「蒙蒙」抖音影片截圖）

青年不想上學去擺攤

綜合內媒報道，安徽有青年因不想上學，母親便讓他去擺攤做生意，原打算「以退為進」迫兒子重返校園，距料對方竟賺近過萬元人民幣，讓他嚐到甜頭，更加不想回校上學。該青年鄧姓母親在8月尾於抖音發布短片，標題寫道「不願意上學了，給他弄了一輛車子，10天賣了10,000塊，高興得不得了」，又稱「不吃上學的苦，要吃生活的苦」。

影片所見，該青年在馬路上駕駛着炸餐車，拍攝片段的鄧母則緊隨其後，片段隨即引來網民熱議，有人就表示支持青年決定；惟有聲音覺得他應以學業為重，「學習才是長久之計」。

開攤10天賣了1萬元人民幣

鄧女士稱，兒子小沈今年17歲，中學畢業便進入職業技術學校學習廚師。不過今年暑假，對方以「在學校學不着什麼東西」為由，以及覺得上學沒有意義，向家人表明不想再上學，想「子承家業」跟同父母一起擺攤。鄧女當時考慮到還沒開學，所以沒有反對，更為對方找來1輛二手三輪車，讓他擺攤賣炸物，原意是「讓他吃吃苦頭，然後再繼續回校」。

她透露，兒子以前每逢暑假時都會跟着她出攤，自從給他找來擺攤車後，對方每日下午4時便會準時出門擺攤，一直忙到凌晨近3時，令她意想不到的是，兒子擺攤10天便賣了1萬元人民幣，如此成績使他幹勁十足。鄧女士指原意想讓他吃點苦頭，「結果他說還好，不辛苦，只要有錢賺」，不禁苦笑稱「（兒子）擺攤擺上癮」。

鄧女士接受當地媒體訪問時指，沒想過片段會「爆紅」，甚至有家長擔心會引起其他孩子的效仿，曾接獲陌生電話要求她刪除視頻。對此她亦心存困惑，怕影響到其他孩子，故表明「自己不提倡其他孩子和家長效仿」。

兒子堅決拒絕重返校園

鄧女補充，自己和丈夫文化程度不高，早年為謀生外出奔波，飽嘗生活艱辛的他們意識到學習重要性，作為家長還是希望孩子能多閱讀、長見識，往後有更好的發展空間，畢竟擺攤是「體力活」、「辛苦事」，平日不但風吹雨打，還要日夜顛倒，收入亦不穩定。她已多次跟兒子溝通並進行勸說，可惜臨近開學前，對方仍堅決拒絕重返校園，一家人也只好尊重其選擇，最後只盼兒子身心健康就好。

（綜合）