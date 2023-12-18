阿仔扮腳痛瞓地唔返學！阿爸唔信拍片問點解　1句老屈對答勁爆笑

小時候誰都總有不想上學的瞬間，但未必能如願。馬來西亞有父親分享片段，指兒子因為不想上學，竟假裝腳痛無法行走，一邊哭一邊在地上爬滾，「戲精上身」希望避過上學。不過其「精湛」演技卻未能打動爸爸，「心水清」的他更拍下畫面分享到社交平台，而當問及兒子為何不想上學，沒料到竟被「老屈」，父子對答令網民大呼爆笑。該名爸爸勸籲其他家長面對類似情況時千萬不要心軟，因為這只是小孩不想去上學的小把戲而已，「不要因為小孩子的撒嬌哭鬧而正中他們下懷」。



大馬有男童因不想上學而假裝腳痛，一邊哭一邊在地上爬滾，但父親仍不相信。（TikTok＠omar.khalaff）

馬媒報道，該父親於TikTok帳號「omar.khalaff」分享短片，顯示某天早上準備載兒子上學時，兒子不停哭鬧，聲稱腳痛無法走路，吵着哀求當天不要上學。惟樓主表示早已看穿兒子的小把戲，所以即使兒子一邊哭一邊在地上爬滾，裝成寸步難行的樣子，他都只是耐心勸導他快點出門和停止喧鬧，以免上課遲到，更以此提醒其他家長小心：「不要因為孩子撒嬌哭鬧而上當」。

樓主隨後又發佈另1段短片，顯示他正載着兒子前往學校路途，不過由於兒子仍然大哭不願上學，他好奇下便詢問為何如此抗拒上學，兒子聲稱「你每次都好遲嚟接我放學」。面對被「老屈」，樓主立馬駁斥他每次都準時到學校接放學，兒子亦是最早離開的學生，故對他「講大話唔眨眼」而感哭笑不得。

相關片段引來網民關注，笑指兒子演出真的很落力，亦很驚訝樓主可以和對方周旋這麼久，「這種情況就要叫媽媽來，看他還敢不敢鬧」，亦有人猜測父親兒時一定曾用類似原因逃避上學，所以兒子才無法欺騙「老手」老爸。

（綜合）