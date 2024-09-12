樂富港鐵站壞𨋢！輪椅婆婆無法上大堂被叫：第2個站出　結果這樣

港鐵車站有設施方便坐輪椅的傷健人士，一旦設施故障坐輪椅到其他車站離開？日前有網民發帖，指於樂富站月台發現升降機故障，導致1名坐輪椅的婆婆無法從月台上大堂出閘離開。她表示有港鐵職員向婆婆解釋指維修時間不短，建議婆婆乘搭列車從其他車站離開。然而，有網民認為相關處理手法欠妥當，「我需要去樂富先嚟樂富，你叫我去第二個站出，笑話」、「你畀坐輪椅嘅入來，然後人哋冇辦法出閘就係地鐵嘅責任」。不過，也有網民認為「職員叫婆婆去第二個站你有冇跟進埋第二個站有冇其他安排畀婆婆？」、「唔係可以點？」。



港鐵回覆《香港01》查詢時表示，周四（9月12日）早上樂富站連接月台及大堂的升降機因故障曾一度暫停服務。根據記錄，其間有1名有家人陪同的輪椅女乘客，需要使用升降機前往大堂出站，職員曾建議乘客可考慮前往最就近的黃大仙站，由於該乘客表示急需到附近醫院應診，職員當時盡量提供協助，並在其他乘客的幫忙下，協助該女乘客前往車站大堂。



有網民指樂富港鐵站升降機故障，導致1名坐輪椅的婆婆無法從月台上大堂出閘離開。（「香港突發事故報料區」FB圖片）

目擊網民：職員叫婆婆去第二個站出

該網民於周四（9月12日）在Facebook群組「香港突發事故報料區」發帖，指上午約10時10分，在港鐵樂富站月台見到有1名坐輪椅的婆婆向職員求助。由於當時升降機故障，婆婆無法從月台上大堂出閘，而樓主在現場聽到有職員叫婆婆乘搭列車到其他車站離開，「港鐵職員話起碼整幾個鐘，叫婆婆去第二個站出」。

樓主認為「其實解決方案有好多個」，而她亦非唯一一個與職員討論的人，「佢哋（指港鐵職員）可以開職員通道畀婆婆上去，再拍返咭出閘」。她又指職員或可考慮請消防員幫忙，「過嚟幫手停咗部電梯孭佢上去」，又或者為婆婆安排接送，將她帶到另一個有輪椅輔助上落的車站，然後安排交通工具車去原目的地。然而，她就認為職員態度消極，並指「不過佢唔想理」。

港鐵車站設有升降機等設施方便傷健人士。（資料圖片）

帖文引起網民熱議，有網民表示自己也有類似經歷，並於油塘站獲職員安排經職員電梯行特別通道離開，「我油塘試過一樣情況，職員會帶你入去用職員電梯行特別通道上去，再叫你拍返卡出閘」。

有網民批評做法欠妥

另有網民認為港鐵職員應盡力協助有需要的乘客，「你個站提供唔到基本服務設施使用，我需要去樂富先嚟樂富，你叫我去第二個站出，笑話」、「要協助埋婆婆去返樂富站，因為機件故障，而婆婆去唔到指定嘅地鐵站，呢個港鐵要包埋」、「你畀坐輪椅嘅入來然後人哋冇辦法出閘就係地鐵嘅責任」。

不過也有網民持相反意見，表示「叫消防嚟抬呀婆上去，你都幾癲」、「你諗清楚抬婆婆上去個風險有幾大先，你肯婆婆都未必肯啦」、「你估個個車站都有職員𨋢咩」、「我也曾在港鐵工作，但不知道有職員專用電梯」。亦有人問「職員叫婆婆去第二個站你有冇跟進埋第二個站有冇其他安排畀婆婆？」、「唔係可以點？」。

港鐵車站設有升降機等設施方便傷健人士。示意圖，非涉事輪椅乘客。（資料圖片）

港鐵：職員與其他協助該女乘客前往車站大堂

面對質疑，樓主就指自己只是「街外人」嘗試提供建議，並未表示自己絕對正確，又認為港鐵職員應該有受過培訓，「咁大間公司係咪有其他更加好嘅方法？咁點解佢哋唔去幫手同協助？」。

港鐵指職員曾建議該名坐輪椅的乘客可考慮前往最就近的黃大仙站，由於該乘客表示急需到附近醫院應診，職員當時盡量提供協助，並在其他乘客的幫忙下，協助該女乘客前往車站大堂。