拖鞋男怨等巴士太耐　怒站路中狠踢車門洩憤　爆粗罵：死X晒啊？

因應交通狀況，巴士有時未必能準時到站，此乃情有可原。惟最近網上流傳1段影片，指1名男子因「嫌耐一班車」，故在巴士靠站時走出馬路，然後怒踢車門洩憤，更爆粗大罵「……死X晒啊？X你老X！」，其暴躁舉動引來網民熱議。



1名穿着拖鞋的中年男子疑因不滿等巴士太久，待巴士駛近時，氣沖沖地站到路中。（facebook影片截圖）

拖鞋男曾站出路面 再怒踢車門洩憤

有網民日前於facebook分享影片，稱「嫌耐一班車，搭的士啦」，而該片段則顯示事發於香園圍邊境管制站公共運輸交匯處，當時1輛城巴B7路線巴士慢駛並靠近站頭，1名穿着拖鞋的中年男子則站出路面，等待巴士停下後，即走近車門，憤怒地以右腳踢向車門，又爆粗怒罵：「……死X晒啊？X你老X！」，其後男子身後的學生等乘客陸續上車，影片就此結束。

網民：踢車門屬刑事毀壞可報警

片段引起網民討論，有人認為涉事男子應為個人舉動負責，又指踢車門屬刑事毁壞，車長大可報警，又非常好奇結局如何，留言指「香港大把呢啲人，欺善怕惡」、「踢門有花有痕喎，報警賠錢啦」、「自己買車啦笨」、「無品德的衰人」、「的士可能都要等，買架車請司機啦！」、「真係冇品，而家好似佢係老闆咁」、「惡人自有惡報」。